Loroum/48 heures de l’enseignant : Plusieurs activités pour rendre hommage à l’enseignant

Titao, 10 mai 2025 (AIB)-La direction provinciale en charge de l’Education primaire du Loroum, a organisé du 8 au 9 mai 2025 à Titao, les 48 heures de l’enseignant à Titao. Des activités ont été tenues pour rendre hommage à l’enseignant.

La crise sécuritaire a durement impacté les secteurs de l’éducation dans la province du Loroum et les effectifs scolaires nettement en baisse se concentrent essentiellement à Titao.

C’est pour rendre hommage aux enseignants qui, malgré la situation maintiennent le flambeau allumé que la direction provinciale en charge de l’Education primaire a initié ces 48 heures de l’enseignant du 8 au 9 mai 2025 à Titao.

Conférences, activités culturelles, sportives, jeux de société, exposition de produits locaux, visites de sites culturels, ont entre autres, permis de tenir en haleine les populations de Titao durant ces deux jours.

«La philosophie de ces 48 heures de l’enseignant est de permettre aux enseignants de marquer une pause récréative pour diminuer le stress et la psychose», a expliqué le Directeur provincial (DP) en charge de l’Education, Sidiki Mandé.

Pour lui, depuis janvier 2025, tous les enseignants sont revenus à Titao.

«Pour rattraper les retards dans l’exécution des programmes, beaucoup d’enseignants travaillent même les jours non ouvrés», a-t-il expliqué.

Selon le DP Mandé, ces initiatives permettent aux enseignants de se défouler et de créer un brassage entre FDS et enseignants et renforcer le tandem.

Pour le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, ces 48 heures ont été des moments de réflexion sur les réalités du l’éducation au Loroum.

«Les innovations pédagogiques, l’apprentissage aux métiers voulu par le gouvernement burkinabè sont aussi une réalité au Loroum. Ce qui est très salutaire», a ajouté Djibril Bassolé.

Selon lui, rien que le thème de ces journées, « l’enseignant, pilier de la résilience communautaire dans le Loroum », est évocateur.

«Le thème met en exergue le travail, l’importance et le rôle de l’éducateur dans ce contexte sécuritaire au Loroum», a-t-il dit.

Le Haut-commissaire a précisé que c’est un devoir d’accompagner ces 48 heures de l’enseignant car l’éducation est un défi qui engage les plus hautes autorités du pays.

Il a invité les enseignants et enseignantes à s’armer de courage pour la réouverture très prochaine des écoles dans les zones reconquises.

L’activité a été placée sous le parrainage de l’Association pour le développement de la province du Loroum (ADPL).

Le représentant de l’Association, Moussa Zango, a poursuivi que l’ADPL a réaffirmé son engagement pour l’éducation dans la province.

Les statistiques de l’éducation dans la province aujourd’hui interpellent à plus d’un titre.

De 39 718 élèves et 982 enseignants avant la crise, le secteur de l’éducation primaire enregistre de nos jours 9 226 élèves et 284 enseignants.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/bz