Gourma/Journée des coutumes et traditions : Une conférence publique pour susciter un meilleur encadrement

Fada N’Gourma, 11 mai 2025 (AIB)-Une conférence publique a été organisée le samedi 10 mai 2025 à Fada N’Gourma, dans le but de susciter un meilleur encadrement de la Journée des coutumes et traditions (JCT).

L’initiative de l’organisation de la conférence publique à Fada N’Gourma, le samedi 10 mai 2025, a pour but de permettre des échanges directs sur l’institution de la Journée des coutumes et traditions (JCT) et sur la culture de la région de l’Est.

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a indiqué que la tenue de cette conférence en prélude de la célébration de la JCT vise à susciter des meilleures pratiques le 15 mai 2025.

Placée sous le thème « Journée des Coutumes et traditions : Célèbre la culture et consolide de la laïcité de l’Etat », la conférence a été animée successivement par Dr Parfait Ilboudo du ministère de l’Administration territoriale et par l’enseignant-chercheur de l’université Nazi Boni, Dr Yendifimba Dieudonné Louari.

Selon les deux conférenciers, l’Etat burkinabè par l’institution de la célébration de la JCT chaque 15 mai, travaille à renforcer l’équité dans le traitement des citoyens par rapport à leurs croyances religieuses.

Ainsi, ils ont souligné que la JCT vise entre autres à offrir aux fidèles des religions traditionnelles dans leur pays un cadre d’expression de leurs pratiques.

Il a ajouté qu’elle a également donné l’occasion de valoriser le patrimoine culturel endogène et à susciter la communion entre les différentes communautés religieuses de leur pays en vue du renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

Dr Yendifimba Dieudonné Louari a fait remarquer que certains pans de l’institution de cette journée n’ont pas été malheureusement bien cernés, en témoigne la survenue, lors de la première célébration, de polémiques de tout ordre.

«C’est au regard de ces désagréments que l’Etat a décidé de donner la bonne information à travers l’organisation des conférences publiques pour échanger avec les populations sur l’esprit ayant prévalu l’institution de cette journée et mettre en exergue par la même occasion la culture de chaque localité», a laissé entendre Dr Louari.

Pour lui, au-delà de la pratique des cultes traditionnels lors de la célébration de la JCT on pourrait y ajouter la valorisation du patrimoine local.

Dr Louari a précisé que cette journée doit être vivable en profitable pour la communauté.

Les participants ont apprécié la tenue de cette conférence.

Ainsi, Kambamboré Victor Onadja, a salué la tenue la conférence qui permettra de corriger les désagréments constatés lors de la célébration de la 1ère édition de la JCT.

Agence d’information du Burkina

