Londres : Des responsables de BBC NEWS contraints à la démission, après un faux montage d’un discours de Trump

Ouagadougou, 10 nov. 2025 (AIB) – Le directeur général du média public britannique la BBC, Tim Davie, ainsi que la responsable de l’information, Deborah Turness, ont présenté lundi leur démission, après un faux montage d’un discours du président Trump, lequel l’accuse d’avoir encourager ses partisans à attaquer le Capitole, alors qu’il exhortait en réalité ceux-ci à exprimer leurs opinions par des moyens pacifiques.

« Tim a été un excellent directeur général ces cinq dernières années », mais il était confronté à « une pression persistante (…) qui l’a mené à prendre cette décision » de démissionner a indiqué dans un communiqué le président du groupe public, Samir Shah, au sujet Deborah Turness, ajoutant qu’il s’agissait d’un « triste jour pour la BBC ».

« Le débat actuel autour de l’information de la BBC a contribué à ma décision », a reconnu Tim Davie dans un message annonçant sa décision de démissionner à ses collaborateurs. « Si la BBC travaille globalement bien, il y a eu des erreurs commises et, au bout du compte, le directeur général doit en assumer la responsabilité ».

Dans l’émission Panorama, diffusée en octobre 2024, l’intervention de Donald Trump avait été montée de manière à laisser entendre qu’il appelait à la prise du Capitole, alors qu’il exhortait en réalité ses partisans à exprimer leur opinion par des moyens pacifiques.

Le grand média britannique a été accusé ces derniers jours d’avoir présenté de manière trompeuse des propos de Donald Trump dans un documentaire de son magazine d’information phare, « Panorama », diffusé en octobre 2024.

L’affaire, révélée mardi par le journal The Daily Telegraph, concerne un documentaire diffusé une semaine avant la présidentielle américaine du 5 novembre 2024.

La BBC est accusée d’avoir monté des passages différents d’un discours de Donald Trump datant du 6 janvier 2021 – jour où des centaines de ses partisans avaient donné l’assaut au Capitole à Washington – de façon à ce qu’il semble dire à ces derniers qu’il va marcher avec eux vers le Capitole pour se « battre comme des diables ».

Or dans la phrase originale, M. Trump disait : « Nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants et représentantes au Congrès ». L’expression « se battre comme des diables », correspondait en fait à un autre passage.

Donald Trump refusait alors de reconnaître sa défaite dans les urnes face au démocrate Joe Biden.

BBC n’est pas à son premier scandale. Le média a été critiqué par plusieurs personnalités et des organisations sur ces décisions éditoriales qui ne « répondent pas toujours aux normes les plus élevées ».

Agence d’information du Burkina