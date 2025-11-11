BURKINA-REVUE-PRESSE

Burkina : Société et rencontre à la Une des quotidiens burkinabè

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB)-Les quotidiens de ce mardi, traitent à leurs Unes, la lutte contre le paludisme et de la rencontre nationale du gouvernement et le secteur privé.

« Gouvernement/secteur privé : Le patriotisme économique au cœur de la 22e rencontre nationale », titre à sa Une, le quotidien d’Etat, Sidwaya.

Le journal parle de la rencontre gouvernement/Secteur privé, présidée par le Premier ministre, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo, qui a rassuré le secteur privé que les recommandations issues de ces travaux front l’objet d’un examen attentif.

Selon Sidwaya, Le Premier ministre a invité les opérateurs économiques à faire du patriotisme économique un véritable credo, à s’approprier les opportunités issues de ce forum.

Le quotidien privé Le Pays, ajoute que la rencontre est l’aboutissement d’un processus participatif, marqué par des concertations régionales public-privé tenues du 8 au 22 mai 2025.

Le journal poursuit que ce forum met un accent particulier sur la nécessité d’un dialogue renforcé entre l’Etat et le secteur privé pour relever le défi des infrastructures, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, des TIC et de l’industrie.

Le doyen des quotidiens burkinabè, L’Observateur Paalga, explique que le Premier ministre a invité le secteur privé à des contributions concrètes pour la construction d’infrastructures résilientes et souveraines indispensables aux ambitions économiques du Burkina Faso.

Un autre registre, Sidwaya parle de l’inauguration des travaux d’extension et de réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso.

Le quotidien d’Etat, précise que le Premier ministre Rimtalba Emmanuel Ouédraogo, qui a procédé à l’inauguration, a indiqué que l’infrastructure est un véritable levier d’industrialisation qui rapprochera les services logistiques des opérateurs économiques.

Autre sujet, L’Observateur Paalga, parle du vernissage de l’exposition artistique intitulé : « Les couleurs de l’espoir ».

Le journal raconte que le vernissage marque la fin d’une formation de 45 jours dans le domaine des arts plastiques dont les bénéficiaires sont les blessés en opération de guerre.

