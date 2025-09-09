Burkina – Liptako– Sortie– Promotion- Immersion- Patriotique

Liptako : 337 nouveaux bacheliers de la région achèvent leur immersion patriotique obligatoire

Dori, (AIB) – Les 337 nouveaux bacheliers du Liptako ont bouclé, ce mardi, leur immersion patriotique obligatoire au camp militaire du Liptako, sous une pluie battante. La cérémonie de sortie a réuni autorités administratives, militaires, coutumières, religieuses, ainsi que parents et amis venus encourager les jeunes.

La sortie officielle de cette première promotion a eu pour cadre le carré d’armes du camp militaire de Dori. Malgré la pluie, les familles et les corps constitués ont tenu à marquer leur présence. La représentante des immergés, Mariam Tall, a exprimé sa gratitude envers les encadreurs pour leur dévouement, les parents pour leurs sacrifices consentis, ainsi que toutes les bonnes volontés ayant permis la réussite du programme.

Elle a exhorté ses camarades à garder vivantes les leçons apprises. « Que nos actions résonnent comme un chant patriotique au sein de notre société africaine et que le reste du monde acclame à jamais », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Levons-nous tous ensemble, avec fierté et détermination, pour être les porteurs de nos valeurs nationales et les bâtisseurs d’un avenir meilleur ».

Selon le commandant du centre d’instruction régionale de la 4e région militaire, le Capitaine Thomas Dakin Ilboudo, la formation a couvert des thématiques variées et essentielles à l’éveil citoyen.

Les jeunes ont ainsi abordé la lutte contre l’extrémisme violent, les rôles et fonctionnement des institutions, la géopolitique, la mondialisation et la souveraineté, ainsi que l’histoire politique du Burkina Faso à travers la Révolution démocratique et populaire.

Les symboles de la Nation, les héros nationaux, les enjeux régionaux et internationaux ont également fait partie du programme. En plus des cours théoriques, des modules sur la diversité culturelle, les mécanismes endogènes de résolution des crises, le vivre-ensemble et la cohésion sociale ont été dispensés. Les participants ont aussi été sensibilisés sur la citoyenneté numérique et la cybersécurité à travers des ateliers pratiques.

Le Capitaine Ilboudo a saisi l’occasion pour remercier la hiérarchie militaire, la direction régionale de l’enseignement secondaire, les enseignants-chercheurs, experts, encadreurs et instructeurs pour leur implication. Il a aussi salué les autorités administratives, coutumières et religieuses qui ont apporté leur appui constant à ce programme.

Le haut-commissaire de la province du Séno, Wulfran Émile Firmin Bamas, a, pour sa part, exhorté les immergés à mettre en pratique les aptitudes et attitudes acquises. « L’avenir de notre pays repose sur vous. Faites de ce que vous avez appris un outil au service de la Nation », a-t-il indiqué.

Cette première expérience d’immersion patriotique dans le Liptako illustre la volonté des autorités de renforcer la conscience nationale et le sens du devoir chez la jeunesse. Les 337 bacheliers repartent ainsi auréolés de savoirs nouveaux, d’expériences humaines fortes et d’un esprit de cohésion qui les prépare à relever les défis de demain.

La cérémonie de sortie de la première promotion d’immergés patriotiques du Liptako marque une étape importante dans l’éducation citoyenne des jeunes burkinabè. En mettant l’accent sur les valeurs de patriotisme, de résilience et de responsabilité, cette initiative participe à la construction d’une jeunesse consciente et engagée pour l’avenir du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

AMM/bbp