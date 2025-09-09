Burkina-Koulsé-Compétion-SRC-Immergée-Slam

Koulsé/semaine régionale de la culture : Une immergée en route pour Bobo 2026

Kaya, 8 septembre 2025 (AIB) – Yaméogo Adriel, lauréate en slam de la province du Namentenga, aura marqué la Semaine Régionale de la Culture (SRC) Kaya 2025. Internée pour cause d’immersion patriotique obligatoire, elle a brillé dans sa discipline avec un total de 14,60/20, se classant parmi les 8 nominés de cette catégorie.

La prestation de la patriote, marquée par les titres « Terre » et « Hommage à Thomas Sankara », a séduit le jury grâce à l’agencement précis des mots, ses gestuels captivants et une forte présence scénique.

« J’ai parlé de la culture, et je parlerai toujours de culture, car c’est la culture qui fait de nous des hommes à part entière », a confié la jeune artiste, visiblement émue d’être désignée ambassadrice de la région des Koulsé pour la tribune culturelle de Bobo-Dioulasso en 2026 pour sa première participation.

Adriel Yaméogo, nouvelle bachelière en série D, s’engage désormais à honorer sa région à la 22ème édition de la semaine nationale de la culture (SNC BOBO 2026), après l’immersion patriotique, avec l’aide de son encadreur. Forte de ses ambitions, elle prévoit de poursuivre ses études universitaires dans la filière communication pour affiner son art et élargir son horizon.

Cette victoire est une étape clé pour cette jeune slameuse, qui espère porter haut les couleurs de sa région sur la scène nationale.

