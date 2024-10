Les secours de Gaza annoncent plus de 400 morts en deux semaines d’offensive israélienne sur le nord

Gaza, Territoires palestiniens

La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué samedi que plus de 400 personnes étaient mortes depuis le début de l’offensive de l’armée israélienne sur le nord du territoire, le 6 octobre, visant des combattants du Hamas en train selon Israël d’y reconstituer leurs forces.

« Nous avons trouvé plus de 400 morts dans les différents secteurs visés du gouvernorat de Gaza-Nord, qui inclut la ville de Jabalia et son camp de réfugiés, les villes de Beit Lahia et Beit Hanoun, depuis le début de l’opération militaire », a précisé à l’AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de cet organisme dépendant du mouvement islamiste palestinien.

Selon lui, au bilan de 386 morts établi vendredi s’ajoutent les 33 morts dans une frappe israélienne sur le camp de Jabalia samedi avant l’aube.

Et « il y a des dizaines de corps dans les rues de Jabalia tués par les bombardements incessants », a-t-il souligné.

Interrogée par l’AFP sur d’éventuelles frappes qu’elle aurait menées dans la soirée sur cette zone et les éventuels objectifs visés, l’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu, un porte-parole indiquant être « en train de vérifier ».

Le bilan inclut des enfants, des femmes et des personnes âgées, a ajouté Mahmoud Bassal.

« On a beaucoup d’appels de familles victimes de frappes dans le camp de Jabalia (…) mais nos équipes ont du mal à accéder à cette zone », a-t-il dit.

Dans certains secteurs, les communications et le réseau internet est coupé, ce qui complique la tâche des secouristes et empêche les habitants de contacter les services d’urgence, a précisé M. Bassal.

L’armée israélienne a lancé le 6 octobre une nouvelle offensive contre la zone de la ville et du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la ville de Gaza. Elle assure viser des combattants du Hamas qui, selon l’armée, reconstitue ses capacités après une année de frappes et de combats acharnés.

L’armée a indiqué que « plusieurs dizaines de terroristes » avaient été tués depuis le début de l’offensive, qui va entraîner une nouvelle crise humanitaire dans le territoire dévasté par un an de guerre, selon des ONG.

Les militaires « ont tué plusieurs terroristes dans la zone de Jabalia lors de combats rapprochés ou de frappes aériennes », a indiqué samedi l’armée. Elle accuse les combattants du Hamas de « se mêler à la population civile » et empêcher les habitants de fuir.

Cette zone densément peuplée, ravagée par les hostilités et dévastée plus encore par les nouveaux bombardements, a déjà été deux fois le théâtre de combats parmi les plus violents depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur Israël le 7 octobre 2023.

Avec AFP