AFRIQUE-RUSSIE-COOPERATION-Médias-Agences

Les médias russes et africains invités à s’informer mutuellement sans intermédiaires occidentaux, DG Tass

Moscou, 17 nov 2025 (AIB)- Le Directeur général de l’agence de presse russe Tass, Andreï Kondrachov, a suggéré lundi que les médias africains et russes s’informent mutuellement des nouvelles de leurs pays respectifs sans passer par les médias occidentaux qui fournissent souvent des informations biaisées.

« Ce sont les médias occidentaux intermédiaires qui brouillent notre relation avec l’Afrique. Souvent, c’est par ‘’Reuters’’ que les Africains apprennent les informations sur la Russie. Il faut donc passer par notre agence officielle pour trouver la vraie information sur notre pays », a déclaré le directeur général de l’agence de presse russe Tass, Andreï Kondrachov.

Il a déploré que ce soient des intermédiaires occidentaux qui continuent de fournir des informations parfois erronées sur la Russie aux africains. De même la Russie reçoit des informations sur l’Afrique par les mêmes sources qui ne sont pas toujours vraies.

« C’est pourquoi, il ne devrait pas y avoir d’intermédiaires tels que les médias occidentaux entre la Russie et l’Afrique », a souhaité , Andreï Kondrachov.

Le directeur général de l’agence presse Tass s’exprimait lundi au début d’une tournée de presse en Russie, réunissant une vingtaine des journalistes africains dont deux de l’AIB.

M. Kondrachov a alors exhorté les médias africains, à construire une coopération solide avec Tass pour retrouver les informations vraies sur la Russie, en adhérant à l’Association internationale pour la vérification des faits (Global factchecking network (GFCN).

Il a invité les journalistes africains à rejoindre l’association qui compte 50 pays et une centaine d’agencesvde presse, tous amis de la Russie.

Le programme de presse Tass-Afrique se déroule du 16 au 24 novembre 2025 à Moscou,Kazan et Saint-Pétersbourg avec au programme des colloques, des visites de sites culturels, touristiques, universitaires, etc.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata