Burkina-Balé-Mutuelle-Santé

Balé : L’ONG ASMADE explique les avantages à adhérer au couplage de mutuelle sociale et institution de microfinance aux populations

Boromo, le 17 nov. 2025 (AIB) – L’ONG Association Songui Manégré (ASMADE) a organisé du 12 au 13 novembre 2025 à Boromo, des journées promotionnelles sur le modèle de couplage mutuelle sociale et institution de microfinance.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet OKDB/Tedanro intitulé Projet d’appui au développement des services sociaux de base dans les régions du Centre-ouest et de la Boucle du Mouhoun.

Le projet est piloté par un consortium d’ONG internationales et nationales. Les activités ont mobilisé les parties prenantes, les autorités administratives et les bénéficiaires.

Les quarante-huit heures d’activités ont été marquées en plus de la cérémonie d’ouverture, par des émissions radiophoniques, des jeux concours, des séances de sensibilisation de masse et des rencontres d’échanges avec les bénéficiaires, les autorités locales et les institutions de microfinances de la commune de Boromo.

Cette campagne de communication, d’information et d’approche d’ASMADE et de ses partenaires sur le modèle de couplage mutuelle sociale et institutions de microfinances a permis d’expliquer et de faire comprendre aux populations les avantages socioéconomiques et sanitaires de leur adhésion. Dans cette contribution du bienêtre des populations, l’ONG ASMADE est en collaboration avec la faîtière des caisses populaires du Burkina à travers le projet OKDB/Tedanro.

Les journées promotionnelles animées sur deux espaces publics majeurs ont permis de partager plus d’information aux populations et clients des microfinances afin de les orienter vers les mutuelles sociales pour bénéficier aussi bien de l’offre de services financiers de proximité que d’une prise en charge sanitaire de qualité.

Selon la porte-parole du consortium DRC, ASMADE, Tond Laafi et Helvetas, Aminata Coulibaly le couplage IMF/Mutuelle sociale est une approche novatrice qui donne l’opportunité de faire une différence ensemble en travaillant à ce que toutes personne, quel que soit son statut social, ait accès de manière digne et durable à des services de santé adaptés à ses besoins.

Le haut-commissaire de la province, Martin Bako, lors de la cérémonie d’ouverture a salué l’engagement de l’ONG ASMADE à contribuer au renforcement de l’accès aux soins de santé des populations par la promotion de ce couplage qui a un double avantage.

En outre l’autorité a invité les populations à adhérer à l’initiative. Selon lui, ce projet a déjà fait ses preuves dans d’autres localités et les populations doivent saisir l’opportunité qui leur est offerte en adhérant, car la maladie ne prévient pas.

La faîtière des caisses populaires du Burkina a été représentée par le vice-PCA Laurent Neya. De l’avis de M. Neya des activités de communication seront entreprises pour le basculement progressif des clients des caisses populaires vers les mutuelles ou un objectif minimum de quatre mille clients est visé. Dans ce sens la caisse populaire s’est engagée à travailler afin que ce partenariat soit un succès.

C’est pourquoi elle s’est réjouie de la forte mobilisation des bénéficiaires, des autorités locales et des structures partenaires pour les journées promotionnelles portées par ASMADE.

En rappel, le projet OKDB/Tedanro est soutenu financièrement par l’Union Européenne et est mis en œuvre sur la période 2023-2027. Le projet comprend quatre composantes dont l’accès durable à la santé via les mutuelles sociales mise en œuvre par les partenaires ASMADE et Tond Laafi. A terme, le projet OKDB/Tedanro va toucher 35 mille hommes et femmes bénéficiaires. Cette composante mise en œuvre dans trois communes de la région du Bankui dont Boromo, vise 16 684 personnes.

Agence d’Information du Burkina

OM-dnk-yos