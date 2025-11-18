RUSSIE-AFRIQUE-MEDIA-TASS-EXTENSION-PROJET

L’agence russe TASS projette d’ouvrir des bureaux dans toute l’Afrique

Moscou, 17 nov 2025 (AIB) – Le directeur général de l’agence de presse russe Tass, Andreï Kondrachov a déclaré lundi à Moscou, l’ambition de son medias d’ouvrir des bureaux dans tous les pays d’Afrique, en vue d’échanger les informations avec ses homologues africains.

Selon le directeur général de TASS, l’Union soviétique avait à l’époque ses propres bureaux de correspondance dans chaque pays africain. Il est donc important pour l’agence russe de rattraper ces moments.

« Nous devons avoir des agences en Afrique dans le cadre d’un échange d’informations à partir de nos fils d’actualité respectifs et non par l’intermédiaire d’autres agences tierces afin que personne n’essaie de nous monter les uns contre les autres», a affirmé Andreï Kondrachov lors d’une conférence de presse consacrée au lancement de la tournée de presse internationale TASS-Afrique.

Selon la directrice du département du partenariat avec l’Afrique du Ministère des Affaires étrangères de la Russie, Tatiana Dovgalenko, la Russie, à travers le centre de développement de la coopération mondiale, soutient la souveraineté des pays africains à travers les échanges commerciaux, l’agriculture, le développement humanitaire, l’énergie, le numérique, etc. mais aussi l’aspiration des pays africains d’appartenir au Conseil de sécurité de l’ONU.

C’est pourquoi, elle préconise que «l’Afrique échange directement avec la Russie sans intermédiaire » à travers les bureaux de l’agence TASS.

La tournée de presse internationale destinée aux journalistes des agences de presse africaines TASS-Afrique: la voie de l’amitié se tient du 16 au 24 novembre à Moscou, à Kazan et à Saint-Pétersbourg

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata