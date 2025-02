Burkina-Coopération-Iran-Célébration-Révolution

Les Iraniens célèbrent le 46e anniversaire de la Révolution islamique à Ouagadougou, aux côtés de leurs frères burkinabè

Ouagadougou, 10 fév. 2025 (AIB) – Les Iraniens vivant au Burkina Faso ont célébré lundi à Ouagadougou le 46e anniversaire de la victoire de la « glorieuse Révolution islamique » aux côtés de leurs frères burkinabè. A l’occasion, les deux pays ont magnifié l’excellence de leurs relations bâties en 1984.

Selon l’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Ouagadougou, Mojtaba Faghihi, cette célébration marque le 46e anniversaire de la victoire de la « glorieuse Révolution » du pays.

Il a rappelé que la Révolution islamique d’Iran en février 1979 a permis « de nous libérer de l’ingérence étrangère et d’empêcher celle-ci d’interférer dans la politique de notre pays et de piller nos ressources naturelles ».

Selon lui, l’Iran a surmonté avec succès de nombreuses difficultés, notamment la guerre contre les terroristes, l’agression militaire étrangère et diverses sanctions.

« C’est pour cela que le gouvernement et le peuple iraniens comprennent les efforts historiques actuels du noble gouvernement et du peuple du Burkina Faso. Nous sommes à vos côtés sur ce chemin et partageons nos expériences et nos réalisations avec vous, les hommes et les femmes qui aspirez à l’indépendance », a-t-il ajouté.

« Vive l’aspiration sacrée du gouvernement et du peuple burkinabè à l’indépendance ! », a-t-il proclamé.

M. Faghihi a également réitéré le soutien de son pays au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme.

Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, a exprimé sa satisfaction de partager ce moment sous le signe de l’amitié et de la solidarité entre les deux peuples, qui ont décidé de cheminer ensemble depuis 1984.

Porteur du message d’amitié, de fraternité et de solidarité du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à l’ambassadeur de la République islamique d’Iran pour la commémoration de ce 46e anniversaire.

« Cette date inspire en chacun de nous le respect pour un peuple qui a su forger une résilience et l’admiration pour un pays qui, malgré l’adversité, a su trouver sa voie dans le monde pour se hisser parmi les pays qui comptent », a indiqué M. Traoré.

Selon lui, l’Iran est également un pays « dont nous avons beaucoup à apprendre, notamment de sa résilience, de son génie et de son courage ».

Il a ajouté que le parcours de l’Iran, fait de combats, de douleur mais aussi d’engagement, inspire le Burkina Faso à plus d’un titre.

Le ministre a également souligné que l’amitié de longue date entre les deux pays « n’est pas restée vide ».

« L’Iran a manifesté sa présence et sa proximité au Burkina Faso dès que notre pays a dû faire face à l’insécurité. Je voudrais saluer cette belle coopération qui nous a permis de faire un parcours déjà glorieux ensemble », a conclu le chef de la diplomatie burkinabè.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata