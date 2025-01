BURKINA-LERABA-ORPHELINS-KITS ALIMENTAIRES

Léraba : Une association offre des kits alimentaires à 62 orphelins et enfants vulnérables

Sindou, (AIB)-L’Association jeunesse espoir de la Léraba (AJEL), a offert, le samedi 11 janvier 2025 à Sindou, des kits alimentaires à 62 Orphelins et enfants vulnérables (OEV) de la Léraba. La cérémonie a été présidée par le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo.

Ils sont au total 62 Orphelins et enfants vulnérables (OEV) dont 33 orphelins et 29 enfants déplacés internes, qui ont bénéficié chacun, le samedi 11 janvier 2025 à Sindou, d’1 carton de spaghetti, d’1 sachet de soumbala, d’1 litre d’huile, d’1 kg de poisson frais.

Les enfants bénéficiaires ont partagé un repas communautaire avec les autorités présentes.

C’est suite à l’appel à candidature du Secrétariat permanent de conseil national de lutte contre le Sida et les IST (SPCNLS), que l’Association jeunesse espoir de la Léraba (AJEL), a été retenue pour le soutien alimentaire, ‘’Un repas communautaire aux OEV, nécessités de la structure’’.

Pour le président de l’AJEL, Sintéré Sanou, l’objectif recherché de cette action est de montrer aux OEV qu’ils ne sont pas seuls, il y a des gens qui se soucient aussi pour eux.

Il a appelé les populations, les parents ou tuteurs des OEV de ne pas avoir de pensées négatives et de ne pas se décourager de leurs situations.

M. Santéré a demandé aux OEV de tenir bon car ils peuvent toujours bénéficier des soutiens de la part des structures communautaires, des organisations et même des autorités administratives et techniques. Selon le président d’AJEL, leur ambition est d’arriver à mobiliser les ressources androgènes à travers des plaidoyers auprès des partenaires locaux pour ces personnes au lieu d’attendre chaque fois le financement annuel de l’Etat.

Sans cacher sa satisfaction face à cette action à l’endroit des OEV, le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, a lancé un appel solennel aux partenaires d’accompagner l’association dans ses ambitions.

M. Congo a exhorté les parents ou tuteurs d’œuvrer réellement à la bonne éducation de ces OEV.

L’AJEL a été créée en 2001 et intervient dans plusieurs domaines qui sont entre autres la lutte contre les maladies, l’hygiène publique et de l’environnement, l’éducation et l’alphabétisation, ainsi que le renforcement des capacités de la bonne gouvernance et des droits humains.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo