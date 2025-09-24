Léo : Les appelés de l’immersion patriotique de la Sissili réinvestissent déjà les valeurs acquises

Léo (AIB)- Une série d’activités d’intérêt général a marqué ce mercredi 24 septembre 2025 la ville de Léo. Initiées par les jeunes appelés du programme d’Immersion Patriotique Obligatoire de la province de la Sissili, ces actions ont été placées sous le signe de l’engagement communautaire et du développement durable, avec la participation des forces de défense et de sécurité aux côtés des autorités administratives communales.

Le programme de la journée a débuté par une opération de reboisement au sein de la forêt régionale de la Sissili, où les appelés ont mis en terre plusieurs centaines de plants le long de la clôture de cet espace d’environ 7 hectares.

Cette action vise à contribuer à la préservation de l’environnement et à protéger le patrimoine forestier local.

« Nous avons appris des valeurs civiques et patriotiques, et c’est pour nous une manière de les mettre en œuvre », a déclaré le responsable du comité d’organisation, Osée Sondo.

Par la suite, les jeunes citoyens se sont retrouvés au centre-ville pour procéder au curage des caniveaux.

Cette initiative salutaire, visant à assainir la ville et à prévenir les risques d’inondation en cette période hivernale, a été vivement appréciée par les populations.

Poursuivant leur élan de solidarité, les appelés ont fait un don substantiel à la municipalité, en prélude au lancement probable de l’initiative « Faso Mêbo » à Léo.

Ce don est composé d’une tonne de ciment, ainsi que d’un lot de pelles et de truelles. Ce geste concret vise à soutenir les efforts de la commune en matière d’infrastructures et d’équipements publics.

La cérémonie marquant le coup d’envoi de ces activités a été présidée par le deuxième vice-président de la Délégation Spéciale de Léo, Moussa Sawadogo.

Dans son discours, il a salué l’engagement et le sens du civisme des jeunes appelés :

« Cette démonstration de patriotisme concret est édifiante. Elle témoigne de l’adhésion de la jeunesse à la construction nationale et offre un exemple à suivre pour toute la communauté », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « C’est un coup de pouce que les jeunes nous ont donné, et nous les remercions pour cette initiative. Nous les encourageons à garder cet esprit et à travailler à réussir leur cursus universitaire pour assurer la relève demain. »

La présence remarquée des éléments des forces de défense et de sécurité aux côtés des appelés a conféré à cet événement un caractère solennel et symbolique, renforçant le message d’unité et de cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata