Burkina-Banwa-Solidarité-Don-Vivre-PDI

Banwa: Des personnes déplacées internes et vulnérables de Tansila reçoivent des vivres

Tansila, 24 Sept.2025(AIB)- Le Comité départemental de secours d’urgence et de réhabilitation (CODESUR) de Tansila située à 55 km de Solenzo, a fait mercredi, un don de vivres à 600 personnes déplacées internes et vulnérables de la commune.

Le don est composé de 11 tonnes de riz, 4 tonnes de farine de maïs et de 7 tonnes de maïs.

Les bénéficiaires ont reçu chacun un sac de 25kg de riz, 25kg de farine ou de maïs, un paquet de sucre et quelques boîtes de sardines.

Selon Guissoro Dembelé, représentant des bénéficiaires, ce don va soulager les PDI car ces derniers cherchaient du bois sec pour revendre afin de pouvoir se nourrir.

Agence d’Information du Burkina

KD/bak