Burkina-Culture-Patriotisme-Théâtre

Le Théâtre populaire Désiré-Bonogo renait à travers un grand concert patriotique

Ouagadougou, 19 octobre 2025 (AIB)-Après plusieurs années de fermeture, le Théâtre populaire Désiré-Bonogo a rouvert ses portes, samedi 18 octobre 2025 à Ouagadougou, à l’occasion d’un grand concert patriotique marquant la renaissance de ce haut lieu de la culture burkinabè, en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Placée sous le thème « Ensemble pour la réhabilitation du Théâtre populaire Désiré-Bonogo », la cérémonie, parrainée par le président du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), Salif Nikiema, et honorée par la présence de Simon Compaoré, maire honoraire de Ouagadougou, a réuni un public nombreux venu célébrer le retour de ce monument culturel.

Pendant près de quatre heures, plusieurs artistes burkinabè (conteurs, musiciens et humoristes) ont offert un spectacle gratuit empreint de patriotisme et d’émotion.

Le président du comité d’organisation et directeur général du CENASA, Abraham Abassagué, s’est réjoui de la mobilisation du public et a salué la volonté des autorités de redonner au Théâtre populaire la place qu’il mérite.

« Avec le président Ibrahim Traoré et son gouvernement, le ton est lancé pour la renaissance de la culture nationale », a-t-il affirmé.

Pour le parrain, Salif Nikiema, cette réouverture symbolise la renaissance des idéaux du président Thomas Sankara, bâtisseur du Théâtre populaire, et portés aujourd’hui par le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon lui, la relance de ce site historique contribuera également à revitaliser l’économie locale et à créer des opportunités pour les acteurs du secteur informel.

Dans son allocution, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué la mémoire du capitaine Thomas Sankara et rendu hommage au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa vision de restauration des idéaux sankaristes.

Il a indiqué qu’un concours architectural est en cours pour transformer le site en un véritable pôle culturel et social, intégrant des espaces de loisirs, de sport, de restauration et de détente.

« Ce concert patriotique marque la véritable renaissance du Théâtre populaire. Nous voulons qu’il redevienne un espace vivant où se forge la conscience nationale », a-t-il déclaré, invitant les acteurs culturels à réinvestir le lieu et les citoyens à soutenir sa rénovation à travers une participation volontaire.

En marge du concert, plusieurs attestations de reconnaissance ont été remises à des institutions, personnalités et artistes pour leur engagement en faveur de la promotion de la culture au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

OS/ata