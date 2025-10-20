BURKINA-KOURWEOGO-SÉCURITÉ-SOUTIEN-VDP

Kourweogo/Solidarité : La population de Toéghin offre des vivres et des motocyclettes aux volontaires pour la défense de la patrie

Toéghin, 18 oct. 2025 (AIB) – Les forces vives de la commune de la commune de Toéghin, dans la province du Kourwéogo, ont remis, le samedi 18 octobre 2025, dix motocyclettes et cinq tonnes de vivres aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités provinciales.

Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, la cérémonie a mobilisé l’ensemble des forces vives de la commune autour d’un idéal commun, celui de manifester leur soutien aux volontaires pour la défense de la patrie et aux forces de défense et de sécurité en général.

Dix motocyclettes d’une valeur totale de 5 904 800 F CFA, une somme de 500 000 F CFA de frais de carburant et d’entretien, un carton d’huile moteur et 5 tonnes de céréales, ont été remis au coordonnateur provincial des brigades de volontaires pour la défense de la patrie, le commissaire de police, Jean Rodrigue Compaoré.

Selon la présidente de la délégation spéciale de Toéghin, Aïcha Traoré Démé, cette initiative s’inscrit dans la dynamique patriotique enclenchée au plan national.

Elle a exprimé sa gratitude à l’ensemble des donateurs, aux ressortissants de Toéghin vivant au pays et à l’étranger, et à toutes les couches sociales ayant contribué à cette action.

Mme Traoré, a notamment salué la mobilisation de l’Association Tind Yalgré (ATY) qui a œuvré pour la collecte des vivres auprès des sociétés coopératives et de personnes de bonne volonté.

Pour elle, cette cérémonie est aussi un symbole de réconciliation, de solidarité et de renouveau pour la commune.

Le coordonnateur provincial des VDP, a salué un geste salutaire qui, selon lui, vient renforcer la capacité opérationnelle des VDP et va améliorer leurs conditions de travail.

Il a invité les bénéficiaires à faire un usage responsable des engins, citant les propos du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, rappelant que tout bien public mal entretenu est une trahison envers la révolution.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, a exhorté la communauté de Toéghin au renforcement de l’unité, de la solidarité, à taire définitivement les différends, afin d’envisager le développement socio-économique de la commune dans une synergie d’action, comme ils ont su le faire aujourd’hui.

Il faut noter que la commune s’est déjà illustrée en contribuant pour plus de deux millions de francs CFA au Fonds de soutien patriotique, dont la dernière contribution de 150 000 F CFA provient du village de Douré.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo