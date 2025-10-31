Marche “30 kil, Trankil” : plus de 200 marcheurs sur l’axe Gampèla-Koubri

Koubri, 31 oct. 2025(AIB)-Sous un soleil matinal et dans une ambiance conviviale, l’Association Marche Sportive Burkina (AMS-Burkina) a réuni vendredi, plus de 200 marcheurs venus de plusieurs régions du pays pour une randonnée de 30 kilomètres (Gampèla-Koubri).

Dans le cadre de son programme annuel d’activités, l’AMS-Burkina a organisé cette marche baptisée “30 kil, Trankil”. Devenue une tradition pour les passionnés de marche sportive, elle a mobilisé plus de 200 participants issus de plusieurs clubs à travers le Burkina Faso.

Partis tôt le matin du rond-point du contournement de Gampèla, les marcheurs ont rallié, après 30 kilomètres de parcours, le rond-point de Koubri, dans une ambiance empreinte de discipline et de convivialité.

Les clubs de Fada N’Gourma, Loumbila, Tenkodogo, Ouagadougou, Koudougou et Koubri ont répondu présents à l’appel, traduisant ainsi la vitalité du mouvement de marche sportive au Burkina Faso.

Selon M. Christophe Kéré, membre de l’AMS-Burkina, cette activité va bien au-delà d’un simple exercice physique :

« Nous estimons que, pour servir la patrie, il faut d’abord jouir d’une bonne santé. Cette marche constitue également un cadre de fraternité et de solidarité, autant de valeurs qui favorisent la cohésion sociale », a-t-il déclaré.

L’objectif principal de cette initiative, selon les organisateurs, est de promouvoir la santé par le sport, mais aussi de renforcer les liens entre les différents clubs de marche du pays.

L’AMS-Burkina ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. En plus de la marche “30 kil, Trankil”, elle organise chaque année deux autres activités phares : la marche du 8 mars, en hommage à la Journée internationale des droits des femmes, et celle du 1er mai, dédiée à la Fête du travail.

À l’arrivée, les participants, visiblement satisfaits, ont partagé des moments de détente et d’échanges dans une atmosphère conviviale. Entre étirements, rafraîchissements et photos souvenir, chacun affichait la fierté d’avoir relevé le défi des 30 kilomètres.

Pour M. Souleymane Ouédraogo, membre du club de marche de Fada, cette activité est une véritable source de motivation :

« C’est un grand plaisir pour moi de participer à cette marche. Au-delà de l’exercice physique, c’est un moment de partage, d’amitié et de découverte. On repart fatigué, certes, mais le cœur léger et le moral au beau fixe », a-t-il confié avec enthousiasme.

Tous se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition, avec la même détermination à faire de la marche sportive un vecteur de santé, de fraternité et de cohésion nationale. En attendant, les activités se poursuivent au sein des différents clubs affiliés à l’association à travers le Burkina Faso.

