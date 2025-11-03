Le Premier ministre échange avec une délégation d’Afrodescendants sur le renforcement des liens avec le Burkina Faso

Ouagadougou, le 3 nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu ce lundi à Ouagadougou une délégation d’Afrodescendants conduite par la présidente de l’Institut de développement de la diaspora africaine (ADDI), Dr Arikana Chihombori, venue saluer les autorités burkinabè et exprimer la reconnaissance de la diaspora pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Composée de plus de 600 Afrodescendants et membres de la diaspora africaine, venus principalement des États-Unis, d’Europe et des Caraïbes, la délégation effectue un séjour au Burkina Faso pour répondre à l’appel du retour lancé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

À l’issue de l’audience, Dr Arikana Chihombori a salué le leadership du Chef de l’État burkinabè qu’elle a décrit comme « l’incarnation de la fierté et de la dignité africaines ». Elle a souligné que le Burkina Faso est « le premier pays africain à inviter explicitement les descendants d’esclaves à revenir sur la terre de leurs ancêtres », estimant qu’il s’agit d’un tournant historique pour la diaspora africaine.

« Nous avons été reçus d’une manière que personne n’aurait pu imaginer », a-t-elle déclaré, exprimant sa gratitude envers les autorités burkinabè et l’Ambassade du Burkina Faso à Washington D.C. pour leur accompagnement.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, pour sa part, invité ses hôtes à rester unis et vigilants face aux forces extérieures cherchant à diviser les peuples africains. Il les a exhortés à œuvrer à la restauration de l’image réelle de l’Afrique et du Burkina Faso, souvent déformée par des siècles de préjugés.

« Ensemble, nous avons la responsabilité de dire au monde la vérité sur notre histoire et notre dignité », a-t-il déclaré.

La délégation de l’ADDI a réaffirmé sa fierté de « rentrer à la maison » et son engagement à soutenir le Burkina Faso dans sa vision d’une Afrique souveraine, unie et réconciliée avec son histoire.

Agence d’Information du Burkina

Source : DCRP Primature