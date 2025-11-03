Italie : L’Association burkinabè de Vicenza rend hommage au Président Thomas Sankara

Vicenza (Italie), 3 nov. 2025 (AIB)-L’Association burkinabè de Vicenza, Padova et Vérone a rendu hommage à Thomas Sankara, père de la Révolution burkinabè, en commémorant en différé, ce dimanche 2 novembre, le 38e anniversaire de son assassinat.

La cérémonie s’est tenue à la paroisse S. Lazzaro de Vicenza, en Italie, et a rassemblé de nombreux participants autour du thème : « La liberté ne peut être conquise que par la lutte ». Cette commémoration a permis de revisiter l’engagement de Thomas Sankara pour l’indépendance et la justice sociale à travers diverses activités.

Le programme, riche et varié, comprenait des projections de films et de vidéos retraçant l’héritage du leader révolutionnaire, des récitations de ses citations emblématiques, ainsi que des prestations musicales et des danses traditionnelles africaines. Un défilé et une dégustation de mets burkinabè ont également permis de partager la culture et les traditions du Burkina Faso avec les invités.

Selon Abdoulaye Ilboudo, président de l’association burkinabè de Vicenza, cet événement visait à transmettre aux jeunes générations un message fort d’engagement pour la liberté, la justice et l’autodétermination des peuples.

« En suivant les traces de Thomas Sankara, qui prônait la lutte contre l’impérialisme et pour l’émancipation des peuples, nous voulons que les participants renforcent leur conviction que seule la solidarité et la lutte collective peuvent conduire à un avenir meilleur pour l’Afrique », a-t-il déclaré.

Le délégué du Haut Conseil des Burkinabè de Trevineto, Christophe Kourita Lankoandé, a pour sa part rappelé que l’héritage de Sankara demeure vivant.

« Nous ne devons plus pleurer Thomas Sankara, car il nous a laissé trois héritages : la devise, l’hymne national et le panafricanisme. Lorsque le soleil s’est couché le 15 octobre 1987, un autre s’est levé le 14 mars 1988, à travers Ibrahim Traoré, moins d’un an après son assassinat. Et c’est cela notre fierté. Aujourd’hui, nous retrouvons nos pas. C’est comme si Sankara n’était pas mort », a-t-il affirmé.

Des fonds ont été collectés au cours de la cérémonie pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Les doyens présents ont salué un événement qui, selon eux, contribuera à renforcer la cohésion au sein de la diaspora burkinabè en Italie, tout en honorant l’un des plus grands leaders de l’Afrique moderne, dont la pensée et l’action continuent d’inspirer.

Enfin, pour allier l’utile à l’agréable, des artistes burkinabè résidant en Italie ont animé la soirée, offrant des prestations vibrantes qui ont contribué à l’ambiance festive et solidaire de la rencontre.

