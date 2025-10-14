Burkina-Sahel–Intensification–Production–Agricole–Animale

Le Conseil régional de sécurité alimentaire du Sahel en conclave pour relancer la production agrosylvopastorale

Dori, 14 oct. 2025 (AIB) – Le Conseil régional de sécurité alimentaire du Sahel (CRSA) a tenu, lundi à Dori, sa première assemblée générale de l’année. Placée sous le thème : « Intensification de la production agrosylvopastorale dans les zones à accès difficile : quelles stratégies d’intervention ? », la rencontre a permis d’analyser la situation alimentaire et nutritionnelle de la région, d’évaluer les actions entreprises et de formuler de nouvelles recommandations pour renforcer la résilience des populations.

Présidée par le haut-commissaire de la province du Yagha, Adama Koussoubé, représentant le gouverneur du Sahel, cette assemblée générale a réuni les acteurs institutionnels, techniques et les partenaires du secteur agricole. Les échanges ont porté sur l’état de la sécurité alimentaire et sur la situation sécuritaire qui affecte fortement les activités de production dans la région.

Selon le directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Sahel, Abidias Yé, la session a également servi à faire le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente rencontre. À l’en croire, plusieurs d’entre elles ont été exécutées avec satisfaction, malgré un contexte sécuritaire difficile.

Parmi les principales actions réalisées, M. Yé a cité l’intensification de la production animale à travers la dotation de 13 tonnes de semences fourragères aux éleveurs, ainsi que la promotion de la culture du marafarfa, une plante à fort potentiel nutritionnel et fourrager.

Il a aussi évoqué l’approvisionnement à temps de la région en semences améliorées, la réalisation de forages et de boulis maraîchers, ainsi que le labour gratuit de plusieurs superficies agricoles grâce à huit tracteurs mis à disposition du Sahel.

Ces efforts conjugués ont permis d’améliorer la productivité et de renforcer la sécurité alimentaire dans plusieurs localités. Cependant, M. Yé a souligné la nécessité de poursuivre les interventions afin de consolider les acquis et d’étendre les actions aux zones encore inaccessibles.

Au regard des résultats obtenus, l’assemblée générale du CRSA a formulé plusieurs recommandations, dont la poursuite de la reconquête du territoire national pour libérer les espaces de production, ainsi que la sécurisation de la route nationale n°3 et des axes secondaires indispensables à la mobilité et à l’acheminement des intrants.

Les participants ont aussi plaidé pour la protection du cheptel, l’implication accrue des populations dans les projets de développement et l’attribution des forages à haut débit au génie militaire, pour garantir leur réalisation dans les zones sensibles.

Le président de séance, Adama Koussoubé, a exhorté tous les acteurs à s’engager pleinement pour la mise en œuvre effective de ces recommandations, gage d’une sécurité alimentaire durable dans le Sahel. Il a également invité les partenaires techniques et financiers à adapter leurs interventions aux réalités sécuritaires et climatiques de la région.

M. Koussoubé a salué la résilience des populations et exprimé sa gratitude à Save the Children, dont le soutien financier a permis la tenue de cette session.

Cette première assemblée du CRSA du Sahel a dressé un bilan encourageant des actions engagées et ouvert de nouvelles perspectives pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience communautaire.

Les participants sont repartis avec un engagement renouvelé à soutenir la production agrosylvopastorale et à promouvoir une gouvernance concertée face aux défis multiples que traverse la région.

Agence d’Information du Burkina

AMM/bak