Engagement patriotique : les FDS donnent de leur sang pour sauver des vies

Ouagadougou, 14 oct. 2025 (AIB)-La Direction centrale de la culture et des arts des Armées a organisé, ce mardi à Ouagadougou, une opération de don de sang dans le cadre de la commémoration de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

L’activité a été marquée par la présence du ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Célestin Simporé, qui a donné l’exemple en offrant lui-même son sang.

L’opération a mobilisé les différents corps constitués des Forces de défense et de sécurité (FDS), venus donner un peu de leur sang pour sauver des vies.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a salué cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la célébration des Journées d’engagement patriotique.

« Le sang ne se fabrique pas, il ne se synthétise pas. C’est pourquoi nous avons jugé utile, à travers ces journées, d’accomplir un acte patriotique pour nos concitoyens », a déclaré le général de brigade Célestin Simporé.

Pour lui, ce geste symbolise « le plus beau cadeau que nous puissions offrir à notre peuple », car il permet de sauver des vies, notamment celles des enfants souffrant du paludisme ou d’autres maladies nécessitant des transfusions sanguines.

Selon le ministre d’État, l’activité vise également à renforcer la prise en charge des blessés des théâtres d’opérations, des accidentés de la circulation et de toute autre urgence médicale nécessitant du sang.

Le ministre de la Défense a par ailleurs exprimé sa satisfaction d’avoir accompli cet acte citoyen. Il a invité la population, les Forces de défense et de sécurité, ainsi que toute personne de bonne volonté à en faire autant.

« Le sang est une chose que Dieu nous a donnée et que nous pouvons partager avec les autres », a-t-il ajouté.

Les responsables du ministère espèrent mobiliser un grand nombre de donneurs tout au long de la journée afin de collecter une quantité suffisante de poches de sang au profit de la population burkinabè.

De son côté, l’aviateur Victor Pénégué Traoré, de la base aérienne 511, a expliqué son engagement à participer à cette initiative :

« Pour cette journée de citoyenneté, je suis venu donner mon sang pour soutenir nos frères FDS blessés en opération. Donner son sang, c’est sauver une vie. On ne peut pas acheter du sang, alors être volontaire pour en donner, c’est un geste de solidarité et d’amour pour la nation. »

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BAK/ATA