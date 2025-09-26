Burkina-Solidarité-Orphelins-Kits-Scolaires

Le CNR apporte un soutien scolaire aux orphelins de FDS et VDP tombés au front

Ouagadougou, 25 sept. 2025 (AIB)-Le Collectif national pour la Refondation (CNR) a remis jeudi à Ouagadougou, des kits scolaires au profit des orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), tombés pour la Nation.

À quelques jours de la rentrée scolaire, le CNR a voulu soulager les familles éprouvées par la perte d’un parent engagé dans la lutte pour la sécurité du Burkina Faso.

Plusieurs dizaines d’enfants ont reçu des sacs à dos, des cahiers, des livres, des stylos et d’autres fournitures scolaires.

Selon le président du CNR, Félixien Guissou, ce geste, au-delà de sa portée matérielle, se veut un acte de solidarité, d’humanisme et de patriotisme.

« Notre souhait est que cette guerre prenne fin. Nous ne voulons pas revenir chaque année pour faire ce genre de don. Mais tant qu’il y aura des besoins, nous continuerons d’accompagner ces enfants », a-t-il déclaré.

M. Guissou a par ailleurs salué la bravoure des soldats tombés sur le champ d’honneur et invité chaque Burkinabè à soutenir leurs enfants.

Silvert Kientega, également membre du Collectif, a lancé un appel à l’ensemble des citoyens pour qu’ils emboîtent le pas au CNR.

« Que chaque enfant de FDS ou de VDP tombé au front puisse voir en chaque Burkinabè un père ou une mère », a-t-il souhaité.

Le CNR a exprimé sa reconnaissance aux partenaires qui ont permis la réalisation de cette activité et a appelé à une mobilisation nationale pour accompagner les enfants des héros de la Nation..

Agence d’information du Burkina

OS/ata