BURKINA – SOUROU – HUMANITAIRE – DON – KITS DE DIGNITÉ

Sourou : L’ONG Tdh-L offre des kits de dignité à 240 filles vulnérables.

Tougan, 22 sept. 2025 (AIB)-L’Organisation non gouvernementale Terre des hommes Lausanne (Tdh-L) a, à travers un projet intitulé Assistance d’urgence pour la protection des populations affectées par la crise sécuritaire, mis en œuvre par un consortium d’organisations dont Humanité & Inclusion (HI) et la Croix-Rouge Burkina Faso (CRBF), offert, le lundi 22 septembre 2025 à Tougan, dans le Sourou, des kits de dignité à 240 adolescentes et femmes issues des ménages bénéficiaires d’abris.

Pour Pascal Vivien YONLI, chef du projet, ce don vise à renforcer la résilience des populations affectées par la crise, notamment la gente féminine, souvent mise à l’écart.

« Ces kits viennent renforcer la dignité des adolescentes et des femmes en leur permettant de vivre de façon digne dans la communauté. Ils contribueront également à lutter contre les infections, à atténuer les risques de violences diverses, et à leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes sans difficulté, en toute dignité, à tout moment et en tout lieu », a-t-il affirmé.

Il a indiqué qu’au total, six cents kits de dignité, acquis selon les standards, seront distribués dans les jours à venir.

Claire (nom d’emprunt), bénéficiaire d’un kit de dignité, a exprimé sa joie après avoir reçu le don :

« C’est un don qui sera utile pour moi et pour ma famille. J’étais vraiment dans le besoin. Je remercie les donateurs pour ce geste. Que Dieu les récompense », a-t-elle souhaité.

Même satisfaction pour Esther (nom d’emprunt), une autre bénéficiaire :

« Je suis très contente de recevoir ce matériel. C’est très utile pour nous, les filles. Surtout qu’on nous a appris comment l’utiliser. Ça va beaucoup nous servir », a-t-elle soutenu.

Rappelons qu’à travers ce même projet, deux cents ménages déplacés ont bénéficié chacun d’un kit d’abri léger le 20 septembre 2025.

Agence d’information du Burkina