Le Burkina réalise la première reconstruction par greffon du sein au bénéfice d’une patiente traitée du cancer du sein

Ouagadougou, 18 oct. 2024 (AIB) – Une équipe mixte composée de Burkinabè et de Suisses, dirigée par le Pr Nayi Zongo et le Dr Volker Weddler, a réalisé mercredi à Léo, dans la province de la Sissili, région du Centre-Ouest, la première reconstruction par greffon du sein au bénéfice d’une patiente traitée pour un cancer du sein par mastectomie.

Le mercredi 16 octobre 2024, cette prouesse de la première reconstruction mammaire par greffon a été réalisée par une équipe dirigée par un médecin burkinabè au Centre humanitaire médico-chirurgical Dr Sedogo de Léo, indique le ministère de la Santé.

Cette équipe mixte, composée de spécialistes du Burkina Faso et de la Suisse, était dirigée par le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, le Pr Nayi Zongo, et le Dr Volker Weddler.

Ensemble, ils ont procédé à la première reconstruction mammaire par greffon au Burkina Faso pour une patiente ayant subi une mastectomie, ajoute la source.

L’intervention chirurgicale de reconstruction mammaire par greffon est une opération particulièrement complexe.

Sa réalisation exige une expertise spécialisée, notamment en ressources humaines, précise-t-on.

« C’est l’intervention la plus complexe en reconstruction mammaire. Elle permet à la fois une plastie abdominale et une reconstruction mammaire esthétique et stable, surtout sans apport de corps étrangers », a expliqué le Pr Zongo.

Il a indiqué que l’opération a duré 8 heures et 30 minutes.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata

