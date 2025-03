L’Association Jeunes Élèves et Étudiants Unis décortique des thèmes liés à la tradition autour du thé

Ouagadougou, 22 mars 2025 (AIB) – L’Association Jeunes Élèves et Étudiants Unis (AJEEU) a tenu, samedi, un thé-débat sur la tradition au profit des élèves et étudiants venus en grand nombre. À travers leurs présentations, les panélistes ont abordé différents aspects du savoir-faire des ancêtres burkinabè et africains.