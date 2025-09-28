Burkina-Jeunesse-Employabilité-Formation

L’association Aube du Faso forment les jeunes en technique de recherche d’emploi

Ouagadougou, 27 sept. 2025 (AIB)- L’association Aube du Faso a organisé, samedi, une formation en techniques de recherches et d’obtention d’emploi au profit des jeunes diplômés en quête d’emplois.

« L’association Aube du Faso a remarqué qu’il y a un sérieux problème de compétence dans la recherche d’emploi par les jeunes diplômés. Les CV et les lettres de motivation sont mal rédigés, mal présentés dans la forme et le fond » déclare Pascal Armel Tapsoba, président de l’association Aube du Faso.

Pour lui, beaucoup de postulants échouent à leur entretien d’embauche pour faute de préparation et de formation adéquate.

M. Tapsoba s’exprimait samedi, à Ouagadougou à l’issue de la formation en techniques de recherches et d’obtention d’emploi, organisé par l’association Aube du Faso pour les jeunes chercheurs d’emploi.

L’association reconnait les efforts consentis par l’Etat tout en affirmant l’existence toujours de nombreux diplômés au chômage.

Ainsi, près de 100 jeunes diplômés et chercheurs d’emploi ont été outillés et ont plus de chances de réussite lors des recrutements.

Pour ce faire, une dizaine de cabinets ont appris aux participants comment se démarquer des autres candidats, postuler aux offres d’emplois et surtout où trouver ces offres ainsi que la manière de se de comporter en entreprise pendant son stage, son contrat ou sa période d’essai.

En effet, ils ont désormais une aptitude dans la rédaction de leurs Curriculum vitae et leurs lettres de motivation et savent quelle conduite tenir pour réussir aux entretiens d’embauche.

Aïcha Sankara, étudiante en quête d’emploi et participante apprécie les connaissances reçues.

« A travers les différentes présentations, je vais améliorer mon CV et mes lettres de motivation. J’avais un peu peur lors des entretiens d’embauche. Maintenant je sais comment me comporter » confie Mlle Sankara.

« Aube du Faso milite pour l’employabilité des jeunes. J’ai obtenu un stage à Bobo-Dioulasso grâce à eux. Cela a été une expérience vraiment enrichissante pour moi » témoigne Gislaine Kaboré, bénéficiaire d’une formation de l’association.

L’association appelle les entreprises à prévoir des frais de stage pour les stagiaires, à recruter des personnes à mobilité réduite et à initier des sessions de formation à l’endroit des stagiaires.

A l’endroit de l’Etat, Aube du Faso demande de refaire une étude statistique poussée pour connaitre le taux réel du chômage.

L’association a invité les jeunes à la patience, à l’intégrité et à l’honnêteté vis-à-vis de leurs employeurs.

C’est en 2015 que l’association Aube du Faso a lancé le programme ‘’un étudiant, un stage. Depuis son lancement, elle a octroyé environ 2000 stages et contrats de travail en partenariat avec les entreprises de la place et cabinets de recrutement.

Agence d’information du Burkina

RK/ata