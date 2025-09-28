Burkina-Bougouriba-Activités-Immergés-Patriotiques

Diébougou : Les nouveaux bacheliers 2025 mènent des actions civiques après leur immersion patriotique

Diébougou, 27 sept. 2025 (AIB)-Les nouveaux bacheliers de la commune de Diébougou, ayant pris part à l’immersion patriotique 2025 tenue à Gaoua, chef-lieu de la région du Djôrô, ont organisé, samedi 27 septembre, une série d’activités citoyennes dans leur ville.

Au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et à la Compagnie de gendarmerie de Diébougou, les jeunes ont procédé au désherbage et au ramassage des déchets. Le CMA a appuyé l’initiative en fournissant des cache-nez et du matériel de protection.

Ils ont également mis en terre une dizaine de flamboyants jaunes dans l’enceinte du Collège d’enseignement général (CEG) de Diébougou, un choix dicté par la capacité de ces arbres à offrir de l’ombre aux usagers.

La journée s’est achevée par un match amical au stade Jean-Baptiste Ouattara, opposant les immergés aux Forces de défense et de sécurité (FDS). Les FDS se sont imposées 5–2. « Cette rencontre vise à communier avec les FDS et à montrer notre engagement à leurs côtés pour vaincre le terrorisme », a déclaré le délégué des bacheliers, Ronaldo Sansan Da. Il a invité la population à « collaborer avec les FDS afin de lutter contre l’extrémisme violent et le terrorisme ».

La commune de Diébougou, la brigade de la police de l’hygiène publique, les éléments de la veille citoyenne et le point focal provincial de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire ont encadré les jeunes. « L’action qu’ils viennent de mener est noble. Je remercie et encourage ces bacheliers pour ce changement de comportement notable », a salué Abel Somé, point focal provincial.

Le haut-commissaire de la Bougouriba, Amidou Konaté, s’est rendu sur les lieux pour soutenir et conseiller les participants. Il les a exhortés à « continuer dans cette lancée d’actions civiques et patriotiques pour répondre à la vision de la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina ».

Les jeunes prévoient, dans les jours à venir, des séances de sensibilisation sur les valeurs civiques et sociales dans six établissements secondaires de la commune, suivies de plantations d’arbres. Les établissements concernés sont le lycée provincial, le lycée municipal, le lycée de Diébougou, le lycée privé évangélique Martin Davies, le collège Pierre Kula et le Collège d’enseignement général (CEG) de Diébougou.

Programme national d’un mois destiné aux nouveaux bacheliers, l’immersion patriotique transmet des valeurs de civisme, de discipline et de solidarité, tout en formant les jeunes à la protection de l’environnement et à l’engagement communautaire.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata