Lancement des activités de l’Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victime de Guerre

Le Général de Brigade Célestin SIMPORE a procédé ce mardi 17 décembre 2024 au lancement officiel des activités de l’Agence de Soutien des Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG) au camp CRS de Ouagadougou.

La création de cette agence traduit la volonté ferme de l’Etat à soutenir les veuves, orphelins et victimes de guerre. Organe stratégique, l’ASVOVIG s’engage à apporter une aide concrète à cette couche à travers des programmes d’autonomisation, des formations professionnelles, un accompagnement psychologique, socio-éducatif et économique. Cette initiative vise à leur fournir un soutien adéquat pour renforcer leur résilience et garantir leur dignité.

Armées