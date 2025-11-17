Burkina -Loropéni -culture -festival

La deuxième édition du festival d’enfants de Massakô prévu du 18 au 20 avril 2026

Loropéni, 17 nov.2025 (AIB)- La deuxième édition du festival d’enfants de Massakô, réservé à la promotion culturelle des plus jeunes, est prévu du 18 au 20 avril 2026, selon les organisateurs.

Cette édition sera placée sous le thème » Loropéni, Terre de Résilience et d’Union » a confié à l’AIB l’organisateur en chef du festival, Soulama Claver, promoteur de Loropeni event. Au programme de cette édition, il est prévu des spectacles de sketch,danse traditionnelle et diverses prestations artistiques en plus d’une conférence publique.

La première édition a eu lieu du 18 au 20 avril 2025 sous le thème « Promouvoir notre culture, valoriser nos forces armées ». Dédiée aux forces combattantes et à la sécurité retrouvée à Loropeni, elle avait tenue en joie toute les communautés chaque nuit durant 3 jours.

