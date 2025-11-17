Burkina-Koubri-Journée-Mets-Locaux

Koubri : Les femmes organisent une journée de dégustation pour promouvoir les mets locaux

Koubri, 17 nov. 2025(AI)-Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la coordination départementale des femmes de Koubri a organisé, le vendredi 14 novembre 2025, une journée de dégustation de mets locaux.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale visant à promouvoir le slogan « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons », dans l’optique de valoriser le patrimoine culinaire burkinabè et d’encourager l’autonomie alimentaire, selon la promotrice de la journée, Korotimi Sakana.

Présidé par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Koubri, Samadé Léonard Gougou, l’évènement a enregistré une forte mobilisation des forces vives de la commune.

Le Président de la Délégation Spéciale a, pour sa part, exprimé toute sa reconnaissance à la promotrice, au parrain, aux marraines et à l’ensemble des participants. Il a insisté sur l’enjeu majeur de la sauvegarde de la culture locale comme base de la souveraineté nationale.

Au menu de la journée des mets traditionnels tels que le babenda, le tô, le gnon, le zamnin ou encore le benga a été suivie d’animations artistiques,.

Dans son adresse, l’une des marraines, Rosalie Koumbem a lancé un appel à la solidarité et au vivre-ensemble : face à la montée de l’individualisme, elle a souligné la nécessité de préserver les valeurs africaines de partage et de fraternité

Agence d’information du Burkina

LZ/yos