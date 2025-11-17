BURKINA-KOOSIN-ÉEDUCATION-SENSIBILISATION

Koosin : Les acteurs de l’éducation échangent sur les enfants en situation de handicap

Bomborokuy, 17 nov. 2025 (AIB)- La responsable de l’éducation inclusive, l’inspectrice Blandine Coulibaly, a échangé, le lundi 17 novembre 2025, avec les enseignants de Bomborokuy et les acteurs de l’éducation, sur la scolarisation des filles et des enfants en situation de handicap.

L’activité s’inscrit dans une dynamique locale et nationale visant à encourager les parents à maintenir les enfants à l’école, malgré les préjugés sociaux.

Les différents acteurs de la CEB de Bomborokuy « A » ont assisté à un sketch basé sur l’inscription et la réussite des filles et enfants en situation de handicap, afin de caser les barrières.

Awa, 14 ans, élève en classe de CM2, a témoigné que la sensibilisation a eu un impact positif sur sa personne.

« Avant, je me moquais des filles qui vont à l’école, je restais à aider ma mère. Après cette séance de sensibilisation, j’ai compris la nécessité de scolariser, tous les enfants en âge de scolarisation sans distinction», a-t-elle. Expliqué.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Amidou Sanogo, a rappelé que la commune doit redoubler d’efforts pour garantir l’égalité des chances entre tous les enfants.

« La scolarisation des filles et des enfants en situation de handicap n’est pas une option, mais une nécessité pour le développement de la commune de Bomborokuy», a indiqué M. Traoré.

Pour ce faire, le CCEB, a ajoute que « nous appelons les parents d’élèves a joué leur partition pour que personne ne soit laisser de côté».

Il a également encouragé les enseignants à poursuivre leurs actions de proximité auprès des familles.

Pour la responsable de l’éducation inclusive l’inspectrice Blandine Coulibaly, elle a insisté sur la responsabilité collective de tous.

«L’enfant en situation de handicap a les mêmes capacités d’apprentissage lorsqu’il est accompagné. Notre rôle est de lever les barrières, d’adapter les pratiques et de sensibiliser la communauté», a poursuivi Mme Coulibaly.

Elle a soutenu qu’une école inclusive, est une école qui accueille chaque enfant sans discrimination.

«Cette activité s’inscrit dans le plan d’action et nous avons constaté que la population était bien réceptive à la sensibilisation», a-t-elle soutenu.

Les participants ont recommandé la poursuite des actions de sensibilisation afin de mieux accompagner les familles vulnérables.

En outre, la communauté a pris l’engagement de scolariser les filles et les enfants en situation de handicap.

Une recommandation forte, issue des doléances c’est renforcer les aménagements simples , comme les rampes d’accès et la gestion bienveillante dans les salles de classes.

Agence d’information du Burkina

