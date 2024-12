BURKINA-KOURWEOGO-DEVELOPPEMENT COMMUNAL-REDEVABILITE

Kourweogo/Sourgoubila : Plus de 500 millions de recettes mobilisés au profit du budget communal en 2023

Boussé, (AIB)-La délégation spéciale de la commune de Sourgoubila, a dressé, le jeudi 19 décembre 2024, le bilan de la gestion des ressources communales exercice 2023. Le budget a enregistré au cours de l’exercice 2023 une recette totale estimée à 555 108 260 F CFA.

La rencontre qui s’est déroulée le jeudi 19 décembre 2024 à Sourgoubila, entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet YAAOB LAADA.

L’activité a connu l’appui technique et financier de l’Institut africain pour le développement économique et social (INADES), BROEDERLIJK DELEN et de l’Association monde rural (AMR).

Conduite par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Sourgoubila, Moumouni Bado, les délégués ont sacrifié à leurs devoirs de rendre compte de leur gestion aux contribuables de la localité, en présence des autorités provinciales, des services techniques et de partenaires au développement.

Selon les explications de M. Bado, le budget de sa commune a enregistré au cours de l’exercice 2023 une recette totale estimée à 555 108 260 F CFA, dont les recettes propres atteignant un montant de 115 millions pour des dépenses chiffrées quant à elles à 354 411 977 F CFA.

Il a noté que c’est la première fois que les recettes propres de la commune atteignent un tel niveau de mobilisation.

«Ce record est à mettre dit-il, à l’actif des filles et des fils de la commune qui s’acquittent régulièrement et à bonne date de leurs taxes et impôts», a ajouté le PDS.

Pour ce faire, Moumouni Bado, a remercié l’ensemble de la population pour sa compréhension du rôle qui leur revient dans la mise en œuvre réussie des actions de développement décentralisées.

Tout en félicitant les acteurs pour les efforts consentis dans le recouvrement des moyens financiers propre de la commune, les participants ont cependant exprimé quelques inquiétudes.

Il s’agit notamment de l’interruption du chantier de construction d’une école à Sandogo, la non ouverture du CMA de Sanon et l’apurement du passif foncier de la commune.

Pour le consortium INADES, BROEDERLIJK DELEN et AMR principal soutien de l’activité, l’objectif recherché à travers cette instance est de donner la possibilité à la délégation spéciale de rendre compte de la gestion de la collectivité aux populations pour plus de transparence et une incitation à la participation citoyenne.

Le haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Siaka Barro, a félicité la délégation spéciale pour les résultats atteints et l’a invitée encore au travail pour le bonheur de tous.

Il a aussi remercié la population pour le travail abattu et l’a appelé à s’impliquer davantage dans la gouvernance de leur commune.

Agence d’informationdu Burkina

DB-SZ/hb/yo