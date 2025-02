BURKINA-KOURWEOGO-EDUCATION-LANCEMENT-CAMPAGNE-ALPHABETISATION

Kourweogo : La campagne d’alphabétisation 2024-2025 lancée par le ministre Dingara

Boussé, 22 fév. 2025 (AIB)-Le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, a lancé, le vendredi 21 février 2025, la campagne d’alphabétisation 2024-2025 à Laye, dans la province du Kourwéogo. Elle vise à mobiliser les populations et les acteurs pour davantage d’engagement dans la lutte contre l’ignorance.

La campagne d’alphabétisation, lancée le vendredi 21 février 2025 à Laye, avait pour thème : « Opérationnalisation du triptyque éducation de base, formation professionnelle et insertion socio-économique : Quelles stratégies d’amélioration de la qualité des activités d’enseignement/apprentissage ? ».

Le ministre en charge de l.Alphabétisation, Jacques Sosthène Dingara, a souligné l’importance de l’alphabétisation comme un outil de libération des potentiels individuels et de lutte contre les inégalités.

Il a insisté sur la nécessité d’adapter les formations aux besoins réels du développement afin de créer un environnement propice à l’investissement et à l’entrepreneuriat.

«Dans cette dynamique, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment la revalorisation des rémunérations des animateurs et la mise en place de formations modulaires qualifiantes pour les jeunes et adultes des zones touchées par la crise sécuritaire», a-t-il indiqué.

Le directeur général de l’éducation non formelle, Jean Noël Tangnambou, a précisé, que la campagne 2024-2025 prévoit l’ouverture de 2 216 centres d’alphabétisation à travers tout le pays.

Selon lui, l’enseignement y sera dispensé en 22 langues locales, avec l’objectif à long terme d’intégrer toutes les langues du Burkina Faso.

Le président de l’association des handicapés visuels Wend Songda du Kourwéogo pour le développement, Jonas Tapsoba, a, au nom des opérateurs d’alphabétisation, traduit sa reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires pour les efforts consentis en faveur du secteur de l’alphabétisation.

«Une manifestation de la volonté des autorités de renforcer l’éducation non formelle afin de favoriser l’inclusion sociale et économique des jeunes et les adultes vulnérables», a-t-il estimé.

L’événement a été marqué par des témoignages, dont celui de Dramane Sawadogo, un ancien apprenant non scolarisé ayant suivi avec succès les différents cycles d’alphabétisation.

Grâce à cette formation, il est aujourd’hui un adulte accompli, capable de gérer ses activités économiques en toute autonomie.

Les apprenants des centres de la province ont également présenté les fruits de leur apprentissage à travers une exposition de divers produits, allant des articles vestimentaires aux denrées alimentaires transformées et divers savons.

Cette démonstration a permis d’illustrer l’impact concret de l’alphabétisation sur la vie des bénéficiaires et leur capacité à générer des revenus.

Le gouvernement burkinabè, à travers cette campagne, ambitionne de faire de l’alphabétisation un véritable moteur de développement durable.

«Tous alphabétisés, nous porterons ensemble notre pays vers des horizons meilleurs », a affirmé le ministre Jacques Sosthène Dingara.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo