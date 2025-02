BURKINA-KOURWEOGO-COMMUNE-PROJET-SONATUR

Kourweogo : Des acteurs réfléchissent pour une relance du projet d’aménagement de la zone SONATUR

Boussé, 9 février 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issiaka Ganemtoré, a présidé, le vendredi 7 février 2025, une rencontre d’échanges sur l’apurement du passif foncier généré par la suspension du projet en 2005 et obtenir l’adhésion des populations au plan de relance, après plus de 20 ans de suspension.

Après plus de 20 ans de suspension, le projet d’aménagement urbain de la zone SONATUR, dans la commune de Boussé, connaît un nouveau souffle.

La réunion a rassemblé, le vendredi 7 février 2025, la délégation spéciale de la commune, la direction technique de la SONATUR, la direction régionale en charge de l’Urbanisme ainsi que les résidents des quartiers concernés : Tendatenga, Siguivoussé, Yipala, Poedogo, Sandogo et Saambi.

Les résidents du secteur 3 ont marqué leur accord pour la reprise du processus.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issiaka Ganemtoré, a souligné l’importance de résoudre cette crise foncière afin de permettre la mise en œuvre du schéma d’aménagement urbain et le développement économique et social de la localité.

L’agent domanial à la mairie, Omar Koama, a présenté les conclusions des discussions menées avec les résidents et les nouvelles modifications apportées au projet initial.

« Parmi ces ajustements, la SONATUR a accepté d’accorder 75 % des parcelles à la collectivité au lieu des 50 % initialement prévus », a-t-il dit.

De plus, M. Koama, a inique que la société renonce à la délocalisation systématique des ménages vivant sur le site et prévoit une compensation pour les propriétaires affectés.

L’autre avancée majeure, c’est un nouveau recensement qui sera organisé en tenant compte de la liste de 2005 et intégrant les enfants mineurs de l’époque qui résident encore sur place.

Cependant, l’agent domanial, a précisé que les parcelles seront attribuées en fonction de critères bien définis, donnant la priorité aux résidents actuels.

Les échanges ont révélé un consensus autour de la nécessité d’aboutir à ce projet, dans l’intérêt de la commune et les participants ont aussi plaidé pour un aménagement plus large afin de répondre à la forte demande en terrains d’habitation.

Le chef coutumier de Nabrabogo, Naaba Sonré, a exhorté la municipalité à finaliser la procédure d’aménagement de la cité des forces vives et à engager des négociations pour une extension du lotissement communal.

Quant au directeur technique de la SONATUR, Richard Zanzié, il a encouragé les habitants à s’impliquer activement dans ce projet pour amorcer un nouveau départ pour l’urbanisation de Boussé. Il a insisté sur la nécessité d’un recensement transparent et impartial.

De son côté, le directeur régional de l’urbanisme et de l’habitat, Obahin Soulama, a assuré le soutien de ses services et a appelé les parties prenantes à s’accorder afin de permettre à la commune de Boussé de combler son retard et de libérer son potentiel économique.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo