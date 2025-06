BURKINA-KOURITTENGA-TGI-JUGEMENT-VIOL-AGGRAVE

Kourittenga : Un vieux de 77 ans condamné pour viol aggravé sur une mineure de 14 ans

Koupéla, 20 juin 2025 (AIB)- La Cour d’Appel de Fada en sa chambre correctionnelle, a poursuivi S.B, âgé de 77 ans, pour viol aggravé sur une mineure de 14 ans au moment des faits. Il a encouru une peine d’emprisonnement de 05 ans et une amende de 1 million de F CFA le tout assorti d’un sursis.

Le vieux S.B, est accusé d’avoir entretenu des rapports sexuels avec violence sur une mineure de 14 ans lorsqu’elle était en garde des troupeaux en brousse.

L’accusé à la barre, a reconnu avoir eu des actes sexuels avec la fille mais a précisé que les actes se sont passés avec le consentement de la victime dans sa maison.

La victime a soutenu qu’elle a été menacée par l’accusé à l’aide d’une machette et violée lorsqu’elle était en garde des troupeaux dans un lieu de pâturage.

Après les versions des faits et les plaidoiries, la Cour a déclaré le vieux S. B coupable des faits.

La cour a requis une peine d’emprisonnement de 05 ans et d’une amende de 1 million de F CFA avec sursis contre le vieux S.B, âgé de 77 ans.

L’avocat de la partie civile a demandé une prise en charge de la victime et son nourrisson jusqu’à 7 ans évalué à 5 millions de FCFA et un remboursement de la somme de 36 600 FCFA en compensation aux frais d’examens et autres dépenses effectués par les parents de la victime.

