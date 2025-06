BURKINA-KOSSI-CEREMONIE-PLANTATION

Kossi : La veille citoyenne de Djibasso mobilisée durant l’heure patriotique

Nouna, 21 juin 2025 (AIB)-La veille citoyenne de Djibasso en collaboration avec la délégation spéciale et les services rattachés, a pris part ce samedi 21 juin 2025, à la cérémonie de plantation d’arbres dans le domaine de l’ancien service de police de Djibasso. Elle a réuni 166 plants pour mettre à la disposition de chaque service.

La journée nationale de l’arbre organisée par la veille citoyenne a vu la participation des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Les services de l’environnement et des eaux et forêts ont été représentés par les adjudants Joseph Dembelé et Daniel Tankoani qui ont donné des conseils pratiques.

Le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Djibasso, Soumaïla Ganamé, a remercié les acteurs impliqués dans la mise en terre des plants.

Il les a exhortés également à l’entretien des plantes, afin que l’année prochaine, on y ajoute encore et non procédé au remplacement des plantes

Pour joindre l’utile à l’agréable, un couple s’est uni par le lien du mariage et a immortalisé l’événement par la plantation d’un citronnier dans la cour de la mairie.

La commune de Djibasso a répondu à l’appel du président du Faso en mobilisant la population pour la 7e édition de la journée nationale de l’arbre.

