Kourittenga/Santé : La campagne de vaccination contre le paludisme officiellement lancée à Pouytenga

Koupéla, 15 août 2025 (AIB) – Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a lancé, ce vendredi 15 août 2025, la campagne de vaccination contre le paludisme au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Ramessim, dans la commune de Pouytenga, en présence des autorités régionales et provinciales de la région du Nakambé et les professionnels de la santé.

Le lancement de la campagne de vaccination contre le paludisme à Pouytenga, a eu lieu le vendredi 15 août 2025, par le ministre de la Santé, s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre cette maladie.

Plus 7 milliards de F CFA ont été mobilisés pour ce programme de vaccination visant à réduire les cas de paludisme, en particulier chez les enfants.

« Pour cette campagne, c’est un peu plus de 627.000 enfants qui sont concernés par le passage à l’échelle avec ce vaccin et je voudrais aussi rassurer les populations qu’il s’agit du vaccin qui est sûr et efficace», a fait savoir le ministre de la Santé.

Il a par ailleurs demandé à ce que l’ensemble des acteurs conjuguent leurs efforts pour que cette campagne de vaccination à l’échelle contre le paludisme soit véritablement une réussite.

