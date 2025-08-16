Burkina-Immersion-Patriotique-Kourittenga-Formation-Bacheliers

Kourittenga : Des bacheliers outillés contre l’extrémisme violent

Koupéla, 15 août 2025 (AIB)- Dans le cadre de l’immersion patriotique lancée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les bacheliers en immersion dans la province du Kourittenga ont bénéficié, ce vendredi 15 août 2025 à Koupéla, d’une formation sur la lutte contre l’extrémisme violent, en présence du gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana et d’autorités administratives provinciales.

Désormais, les immergés de la province du Kourittenga peuvent pleinement se prononcer sur les questions liées à la lutte contre l’extrémisme violent.

En effet, après avoir été formés sur ce thème dans le cadre de l’immersion patriotique, ils deviennent des relais d’influence et des modèles pour les jeunes de leur génération.

Selon le formateur, Dr Yacouba Cissao, chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique et Technique – Institut des Sciences des Sociétés (CNRST/INSS), la thématique a été abordée en profondeur tout au long de la session. Il estime que cette formation contribuera, sans aucun doute, à un impact positif sur la société.

«Comme les autorités ont souhaité que ces bacheliers soient imprégnés des enjeux liés à la lutte contre l’extrémisme violent au Burkina Faso, nous avons orienté notre formation dans ce sens», a-t-il indiqué.

Dr Cissao a expliqué que la formation a commencé par définir les concepts clés tels que la radicalisation et l’extrémisme violent, en expliquant comment ces phénomènes se manifestent sur le terrain.

«Nous avons également présenté les signes permettant de reconnaître une personne en voie de radicalisation, afin d’outiller les jeunes bacheliers pour qu’ils deviennent de véritables acteurs dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont désormais capables d’identifier certains signaux d’alerte, de les signaler, mais aussi de tenir un discours préventif dans leurs cercles sociaux pour déconstruire les messages que les groupes terroristes utilisent pour recruter», a ajouté le formateur.

Dr Yacouba Cissao, a poursuivi leur avoir transmis les moyens concrets de participer, en tant que jeunes, à la lutte contre l’extrémisme violent.

La participation active des immergés a été vivement saluée par le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, Dieudonné Belemsigri.

Il leur a adressés des conseils avisés, encourageant leur engagement et leur implication.

« Pour mieux connaître notre pays, il est important que des thématiques comme celle qui vient d’être développée soient présentées aux immergés, afin qu’ils comprennent ce qu’est l’extrémisme violent, en identifient les causes, les facteurs et les conséquences », a déclaré Directeur Provincial de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique du Kourittenga.

« Je pense que les élèves ont reçu suffisamment d’informations pour leur permettre d’adopter de meilleurs comportements et d’éviter de sombrer dans l’extrémisme violent. Par nos actes quotidiens, nous pouvons, parfois sans le vouloir, devenir des acteurs de cette dérive», dit le directeur provincial.

Pour lui, les bacheliers ont été outillés afin qu’à leur retour dans leurs communautés, ils puissent relayer les bonnes informations et promouvoir des attitudes responsables, des valeurs de vivre-ensemble et de cohésion sociale. Les questions qu’ils ont posées durant la formation ont démontré un réel intérêt pour ces connaissances.

Le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a exhorté les jeunes bacheliers en immersion à incarner les valeurs fondamentales du patriotisme.

Il les a appelés à semer et cultiver l’amour de la patrie, la solidarité, le vivre-ensemble, et à s’éloigner de tout comportement susceptible d’alimenter l’extrémisme violent au quotidien.

« Vous êtes la première promotion de cette immersion patriotique, dont le certificat est essentiel pour accéder aux universités. Nous sommes venus vous encourager et vous prodiguer des conseils », a-t-il déclaré.

Le Colonel Lamizana a souligné que l’objectif principal de cette immersion est d’inculquer des valeurs morales et citoyennes solides.

Il a notamment insisté sur l’importance de l’esprit d’équipe et de l’entraide.

«N’évoluez jamais seuls. Apprenez à vous entraider. Si tu n’as pas l’amour du prochain, tu ne peux pas prétendre aimer ton pays. Dans les exercices, si l’un de vous rencontre des difficultés, ne l’abandonnez pas. Soyez solidaires. Soyez ordonnés et disciplinés autour de vous-mêmes. C’est ainsi que vous pourrez recevoir pleinement les valeurs du patriotisme. »

Pour rappel, l’immersion patriotique, lancée le 11 août, s’achèvera le 11 septembre 2025.

Elle concerne exclusivement les nouveaux bacheliers du Burkina Faso, sélectionnés pour bénéficier de cette formation civique et citoyenne.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo