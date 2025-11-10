BURKINA-KOURITTENGA-CONFERENCE-CONSOMMONS LOCAL

Kourittenga : Le Festival Alimenterre plaide pour la souveraineté alimentaire et la qualité des productions locales

Koupéla, 8 nov. 2025 (AIB)- L’ONG Îles de Paix, avec l’appui de ses partenaires, a organisé une conférence, ce samedi 8 novembre 2025 à Koupéla, dans le cadre du Festival de Films Alimenterre, réunissant autorités administratives, coutumières, religieuses, la population et les festivaliers, sous le thème : « Produire-transformer-consommer local : levier pour un développement durable et inclusif ».

La cérémonie a connu la présence du vice-président de la Commission nationale de la Confédération AES, Adama Siguiri et le secrétaire exécutif de la Fédération nationale des industries de l’agroalimentaire et de la transformation du Burkina Faso, Modeste Ouédraogo.

M. Siguiri, a centré son intervention sur l’importance de la consommation locale et la nécessité pour les acteurs de la chaîne d’améliorer la qualité de leurs produits.

Il a estimé qu’une bonne qualité est essentielle pour encourager l’adoption durable des produits locaux par les consommateurs.

Le vice-président de la Commission nationale de la Confédération AES, a appelé à une prise de conscience et à l’innovation dans la transformation.

« Nous sommes venus encourager les producteurs locaux sur toute la chaîne. Il y a des défis à relever, mais ce qui est important, c’est avant tout la prise de conscience, savoir que nous devons produire, transformer et puis consommer », a-t-il dit.

Adama Siguiri, a invité les acteurs de la chaîne et les a invités à redoubler d’efforts, mais surtout aussi aller vers l’amélioration, « parce qu’on ne peut pas après 20 à 30 ans faire le même produit avec les mêmes emballages. La transformation doit être dynamique ».

Le conférencier a également exhorté les producteurs et transformateurs à s’organiser.

« Il faut aussi aller vers des coopératives pour que les producteurs, les transformateurs se mettent ensemble pour produire en quantité. C’est-à-dire que plus ils vont produire en quantité, plus on pourrait jouer sur le coût », a-t-il ajouté.

Le directeur Pays de l’ONG Îles de Paix, Abdoulaye Traoré, s’est dit satisfait de la mobilisation et a salué la forte participation du public et des différentes couches sociales, preuve de l’intérêt que suscitent les questions de production locale et de souveraineté alimentaire.

Cette conférence s’inscrit dans la démarche du Festival Alimenterre, qui vise à promouvoir des systèmes alimentaires respectueux de l’environnement et favorables au développement économique local.

