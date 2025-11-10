BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-JOURNEE-EXCELLENTE

Gourma/Journée de l’excellence : Une vingtaine d’élèves et enseignants de la Kompienga récompensés

Fada N’Gourma, 8 nov. 2025 (AIB)-La direction provinciale en charge de l’Education primaire, a récompensé, le samedi 8 novembre 2025 à Fada N’Gourma, une vingtaine d’élèves et enseignants de la Kompienga, lors d’une cérémonie de l’excellence 2025. L’évènement a eu lieu sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Ismaël Ouattara.

Placée sous le parrainage de Yemtema David Thiombiano, en présence d’acteurs de l’éducation de la région, élèves et parents d’élèves, cette vitrine de la promotion de l’éducation dans la Kompienga, s’est tenue le samedi 8 novembre 2025 à Fada N’Gourma.

Avec un taux de succès de plus de 91% et CEP et 100% à l’entrée en sixième, le directeur provincial de l’éducation, Kandiadiba Tindano, a salué la résilience des acteurs malgré le défi sécuritaire.

Le secrétaire général de la province, Issa Balboné et le représentant du parain, David Yemtema Thiombiano, ont félicité les acteurs éducatifs de cette province et les ont exhortés à plus d’engagement et de résilience pour cette année scolaire 2025-2026.

La cérémonie a pris fin par la remise de prix composés de kits scolaires, de vélos, des bourses et des ordinateurs aux lauréats.

Agence d’information du Burkina

HO/HB/OO