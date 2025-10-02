BURKINA-KOURITTENGA-ENGAGEMENT-PATRIOTISME -CITOYENNETE

Kourittenga/Journées nationales d’engagement patriotique : La population invitée à renforcer l’esprit civique

Koupéla, le 02 octobre 2025 (AIB)- La montée des couleurs marquant le lancement officiel de la 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, s’est tenue le jeudi 02 octobre 2025 dans la cour du Haut-commissariat du Kourittenga. Cette activité vise à renforcer l’esprit civique et patriotique des citoyens burkinabè.

La cérémonie de montée des couleurs le jeudi 02 octobre 2025, a connu la présence des corps constitués, des chefs de services, des autorités coutumières et religieuses, des immergés de la première cohorte ainsi que des élèves de la ville de Koupéla, venus témoigner de leur engagement.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lu le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il a mis l’accent sur des valeurs citoyennes telles que l’ordre et la discipline, le respect du bien public ainsi que la lutte contre la corruption.

Moctar Ilboudo, a également rappelé les initiatives présidentielles en cours, notamment l’actionnariat populaire et le projet « Faso Mebo », qui s’inscrivent dans une dynamique de participation citoyenne au développement national.

Le Haut-commissaire, a félicité et encouragé les différents acteurs, groupes et individus qui accompagnent et soutiennent ces initiatives.

Il a invité l’ensemble de la population à poursuivre dans la voie de l’engagement patriotique pour relever les défis communs et bâtir un Burkina Faso prospère.

Agence d’information du Burkina

