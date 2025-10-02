BURKINA-SANGUIE-JOURNEES-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE-LANCEMENT

JNEPPC/‎Sanguié : la protection des biens publics et la lutte contre la corruption au centre de cette deuxième phase

‎Réo, 2 octobre 2025 (AIB) – La mairie de Réo, chef-lieu de la province du Sanguié, a abrité jeudi, la cérémonie solennelle de montée des couleurs, marquant le lancement de la deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, a constaté l’AIB.

‎Placée sous la présidence de Madame le haut-commissaire du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, la cérémonie a connu la participation des autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, ainsi qu’une forte mobilisation de la population de Réo.

‎Le haut-commissaire a livré le message du chef de l’État le capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci a salué la fibre patriotique qui s’éveille progressivement chez les Burkinabè et a exhorté chacun à plus de discipline et d’intégrité dans la gestion des biens publics.

‎« Un bien public détruit, c’est un service en moins pour le peuple », a-t-il rappelé, avant d’appeler à la lutte contre la corruption, le racket et toute forme d’enrichissement illicite.

‎Pour cette phase, le Président du Faso a insisté sur deux axes prioritaires : la protection des biens publics et la lutte contre la corruption. Il a invité les citoyens à être des modèles d’intégrité et de responsabilité dans leurs quartiers, services et administrations.

‎Le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Réo, Sindi Issaka Zagré, a pour sa part remercié la population pour sa mobilisation et l’a encouragée à valoriser la consommation locale et à s’approprier les valeurs prônées par l’engagement patriotique.

‎Profitant de l’occasion, Mme le haut-commissaire a également adressé ses vœux de succès aux élèves et enseignants pour la rentrée scolaire 2025-2026, tout en appelant les parents et éducateurs à accompagner les enfants dans leur formation.

‎La cérémonie a pris fin par des mots de félicitations aux producteurs agricoles de la province, en cette période de récolte, et des vœux de santé et de prospérité pour les populations.

Agence d’information du Burkina

FGB/AS/ATA