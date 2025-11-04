BURKINA-KOURITTENGA-EDUCATION-DON

Kourittenga/Education : L’Association solidarité Baskouré offre du matériel aux élèves de l’école primaire de Renga

Baskouré, 3 nov. 2025 (AIB)- L’Association solidarité Baskouré (ASB), basée en France avec une antenne au Burkina Faso, a offert, ce lundi 3 novembre 2025, 3 ordinateurs de bureau, 6 tablettes, un jeu de maillots et un ballon, aux élèves de l’école primaire publique de Renga. Elle a également rénové la cuisine de l’établissement.

En présence du corps enseignant, des membres de l’association et des élèves bénéficiaires, les élèves de l’école primaire publique de Renga, ont reçu, ce lundi 3 novembre 2025, 3 ordinateurs de bureau, 6 tablettes, un jeu de maillots et un ballon.

Ce don a été offert par l’Association solidarité Baskouré (ASB), basée en France avec une antenne au Burkina Faso.

Au nom de ses camarades, l’élève Dina Daouega, a exprimé sa gratitude.

Il a remercié l’Association solidarité Baskouré, « conduite par une dame au grand cœur, une maman, une tante, engagée depuis plusieurs années pour l’amélioration de nos conditions de vie et d’étude ».

Dina Daouega, a expliqué que grâce à l’ASB, ils ont obtenu de bons résultats au Certificat d’études primaires (CEP) et à l’entrée en sixième.

« Nous sommes fiers de notre cuisine flambant neuve et que nous ferons bon usage de cette infrastructure. Nous promettons de bien l’entretenir et d’apprendre nos leçons après chaque repas », a ajouté le porte-parole des élèves.

Le directeur de l’école primaire publique de Renga, Amadou Zembendé, a salué l’initiative et a souligné qu’elle vient à point nommé.

« C’est une grande satisfaction de voir des donateurs continuer à nous soutenir avec des équipements utiles à nos activités pédagogiques. Ce geste s’inscrit dans la politique éducative actuelle, qui encourage l’introduction des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dès le primaire », a dit M. Zembendé.

Le directeur de l’école primaire publique de Renga, a poursuivi que grâce à ces dons, « nous pourrons initier nos élèves à l’informatique. Les maillots reçus seront également utiles pour nos compétitions sportives et culturelles ».

Le président des parents d’élèves, Aimé Koudougou, a également remercié l’ASB tout en formulant quelques doléances comme le manque de de latrines pour les élèves.

« Les enfants de la maternelle manquent de jouets et de bâtiment adapté. Nous sollicitons un appui pour combler ce manque », a exhorté M. Koudougou.

Entre 2021 et 2025, l’école de Renga a bénéficié à plusieurs reprises du soutien de l’ASB, notamment l’installation de lampes solaires qui ont considérablement amélioré les conditions d’apprentissage.

L’inspecteur le représentant du Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Baskouré, Tahirou Thiombiano, a salué cette dynamique solidaire.

« L’agrandissement et la sécurisation de la cuisine participent à une meilleure hygiène et à une alimentation plus saine pour les élèves. L’association prévoit également la mise en place d’une salle d’informatique équipée et d’un système de pompage d’eau pour la réalisation d’un jardin potager scolaire », a-t-il dit.

Selon la présidente de l’ASB, Antoinette Sandwidi, la rénovation complète de la cantine scolaire est le fruit d’une belle coopération.

« Cette réalisation est née du cross solidaire organisé par la cité scolaire de Digoin, en France. Nous exprimons toute notre reconnaissance aux élèves, aux enseignants et aux organisateurs dont la générosité a franchi les frontières. Leur engagement est une source d’inspiration pour nous tous », a noté M. Sandwidi.

En rappel, le 27 septembre 2025, l’ASB avait remis des kits scolaires complets à plus de 600 élèves, du CP1 à la terminale, issus des quartiers Lalaguin, Kadgadguin et Renga, pour appuyer les familles lors de la rentrée scolaire

