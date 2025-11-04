BURKINA-PRESSE-REVUE

Burkina : Justice, Hadj 2026 et diaspora africaine à la Une des quotidiens burkinabè

Ouagadougou, 4 nov. 2025 (AIB)- Les quotidiens burkinabè de ce mardi commentent sur la polémique autour de l’organisation du Hadj 2026, les échanges entre le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et l’ancien chef d’Etat sud-africain Jacob Zuma sur la libération du continent africain, ainsi que l’ouverture du procès en appel dans l’affaire Tiegnan et autres.

Le quotidien d’Etat Sidwaya titre à sa Une : « Cour d’appel de Ouagadougou : ouverture du procès en appel dans l’affaire Tiegnan et autres ».

Selon le journal public, le procès en appel de l’affaire Tiegnan et autres s’est ouvert hier lundi dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000.

Le même quotidien rappelle qu’en décembre 2024, Hamidou Tiegnan avait été condamné à 15 ans d’emprisonnement et à une amende de 5 milliards 640 millions de F CFA pour détournement de deniers publics au ministère en charge de l’Action humanitaire.

Les journaux privés Le Pays et L’Observateur Paalga confirment que le procès en appel a effectivement débuté à la Cour d’appel de Ouagadougou.

Sous un autre registre, Le Pays affiche à sa Une : « Polémique autour de l’organisation du Hadj 2026 : la réaction de la FAIB en quatre points ».

Le quotidien privé rapporte que la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a appris avec regret les propos tenus le samedi 1er novembre 2025, relatifs à l’organisation du Hadj 2026, par certains responsables d’agences de voyages et de tourisme lors d’un point de presse à Ouagadougou.

Pour le Pays, la FAIB précise qu’aucune convocation officielle ni demande formelle de rencontre ne lui avait été adressée avant la tenue de ce point de presse.

De son côté, Sidwaya note que la FAIB, dans un communiqué, rejette les accusations portées contre elle par les agences de voyages.

Concernant la libération de l’Afrique, le même journal public informe que l’ancien président sud-africain Jacob Zuma a échangé, le lundi 3 novembre 2025 à Ouagadougou, avec le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le journal public Sidwaya, lors de cette entrevue, l’ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela, en séjour au Burkina Faso dans le cadre d’une rencontre avec la diaspora africaine et les Afrodescendants, a estimé que les colonisateurs continuent de penser que les richesses de l’Afrique leur appartiennent.

D’après Le Pays, M. Zuma s’est dit convaincu que le Burkina Faso est un exemple pour tous les Africains épris de liberté et de souveraineté.

Et à L’Observateur Paalga de conclure : « Audience du président du Faso : échanges autour de la libération réelle de l’Afrique avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma ».

