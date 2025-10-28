Koulsé/Namentenga : Les populations de Boulsa sensibilisées sur les initiatives présidentielles

Boulsa, 26 oct. 2025 (AIB)-Le chargé de mission du Président du Faso pour la région du Centre-Nord, Issa Lagvaré, a animé le dimanche 26 octobre 2025 à Boulsa, une conférence publique sur les initiatives présidentielles en cours, en présence du haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, et du chef de canton de Boulsa, Naaba Sonré.

Cette deuxième sortie régionale du chargé de mission a permis de sensibiliser les populations sur les grandes orientations et les typologies des initiatives présidentielles mises en œuvre pour le développement du Burkina Faso. La conférence, co-animée par le professeur d’université Moumini Zoungrana, a aussi permis aux participants de mieux comprendre les causes profondes des crises que traverse le pays.

Parmi ces initiatives, figurent notamment l’Offensive agropastorale et halieutique et Faso Mêbo, qui visent à renforcer la souveraineté alimentaire et à impulser un développement socio-économique durable. Selon les conférenciers, la dynamique enclenchée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, dérange certaines puissances extérieures qui voient leurs privilèges remis en cause. « Cette réaction hostile traduit la volonté de préserver des intérêts jadis protégés par des accords inéquitables », ont-ils soutenu.

Ils ont lancé un appel fraternel aux combattants égarés à déposer les armes et à s’interroger sur le sens de leur engagement contre leur propre peuple. Les participants, composés notamment de notables et de chefs de villages, ont suivi avec grand intérêt cette conférence de conscientisation et ont exprimé leur adhésion aux initiatives présidentielles. Ils ont salué les efforts du Chef de l’État et des Forces combattantes pour la reconquête du territoire national, tout en soumettant leurs préoccupations liées à l’enclavement de la province et à la commercialisation des produits agricoles.

Issa Lagvaré a félicité la population de Boulsa pour sa résilience et son patriotisme, remerciant tous ceux qui soutiennent les actions de développement communautaire initiées par le Chef de l’État. Le haut-commissaire Adama Conseiga a, pour sa part, apporté des réponses satisfaisantes aux différentes préoccupations exprimées.

Pour le chef de canton de Boulsa, Naaba Sonré, ces échanges ont permis une meilleure compréhension de la vision du Président du Faso et de la lutte qu’il mène pour la souveraineté nationale.

Agence d’Information du Burkina

Jean-Baptiste DAMIBA