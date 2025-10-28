Etalons A: la FBF nomme l’Italien Vicenzo Alberto Anesse, Directeur technique de l’équipe (FBF)

Ouagadougou, 28 oct 2025 (AIB)-la fédération burkinabè de football (FBF) a renforcé le staff technique des Etalons A, en nommant Vincenzo Alberto Anesse comme Directeur technique de l’équipe.

« Dans sa volonté constante d’offrir les meilleures conditions de travail à l’équipe nationale, la Fédération Burkinabè de Football (FBF) renforce le staff technique des Étalons A avec l’arrivée de Vicenzo Alberto Anesse, technicien italien reconnu pour son expertise et sa vision du football moderne », a indiqué la FBF.

L’instance dirigeante du football burkinabè précise qu’un « contrat de trois mois a été signé avec le nouveau Directeur Technique, qui aura pour mission d’apporter son expérience et sa connaissance approfondie du jeu au service du groupe conduit par Brama Traoré, actuellement en pleine préparation pour la CAN. Il s’agira pour lui d’apporter son expertise dans l’élaboration des plans de jeu, d’observations de l’adversaire et faire des propositions tactiques entres autres ».

Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue engagée par la FBF, visant à offrir aux Étalons les outils et l’encadrement nécessaires pour briller sur la scène africaine.

Agence d’information du Burkina

