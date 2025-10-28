BURKINA-TOURNEE-BUREAU-GRANDS-PROJETS

Burkina/IP-P3A : « Les VDP agricoles se sont mis au travail », selon le coordonnateur technique

Ouagadougou, 28 oct. 2025 (AIB) – Le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), Inoussa Ouédraogo, a indiqué dimanche, au terme d’une tournée dans les régions de Nando, du Guiriko et du Djôrô, que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles « se sont mis au travail » sur leurs sites de production de niébé, maïs, sésame et gombo.

Depuis une semaine, le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), Inoussa Ouédraogo et sa délégation étaient une tournée dans les différents sites de production des jeunes entrepreneurs agricoles afin de s’imprégner de leurs conditions de travail.

Le coordonnateur technique a constaté, au cours de son périple dans les communes visitées des régions de Nando, du Guiriko et du Djôrô, que les « bataillons de production agricole », formés par le gouvernement à Banogo (Ziniaré) et à Matroukou (Bobo-Dioulasso), se sont effectivement mis au travail pour la campagne agricole 2025-2026.

De Pouni, Boni, Bondigui, Valiou, Koumbia, Gbolo, Ouessa, Niégo, Koper, Dissin, en passant par Oronkua, Inoussa Ouédraogo a pu visiter les champs des jeunes agriculteurs, leur prodiguant des conseils pour la réussite de la prochaine campagne.

Les échanges, à bâtons rompus, entre la délégation et le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) ont porté, entre autres, sur l’aménagement et l’identification des sites, l’insuffisance du matériel de travail ainsi que la mise en place de points d’eau pour les activités agricoles.

Saisissant l’occasion, M. Ouédraogo a également président national des producteurs semenciers du Burkina a rassuré les VDP agricoles que l’État travaille en étroite collaboration avec les autorités locales afin de trouver des solutions aux difficultés évoquées.

« Cette sortie consiste à suivre les jeunes VDP agricoles formés dans le cadre de l’IP-P3A. Nous avons près de trois équipes qui parcourent l’ensemble des 80 communes pour constater de visu l’évolution de la campagne agricole auprès de ces entrepreneurs agricoles, formés pendant trois mois dans les centres spécialisés », a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs souligné que ces jeunes ont été formés en civisme et en patriotisme au camp de Banogo, dans la commune de Ziniaré, avant de rejoindre leurs localités d’affectation pour la production.

Le coordonnateur technique de l’IP-P3A a remercié les présidents des délégations spéciales des communes, les gouverneurs des régions de Nando, du Guiriko et du Djôrô, ainsi que le ministre en charge de l’Administration territoriale et de l’Agriculture, pour leur soutien au profit des VDP agricoles.

Il a également salué le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa vision éclairée.

M. Ouédraogo a reconnu que la première année d’expérimentation n’a pas été facile, mais il s’est dit confiant, constatant l’engagement des jeunes, qui ont investi leurs sites dès leur retour de formation.

« Les jeunes ont pu faire quelque chose sur leurs sites malgré les semis tardifs du mois de juillet. Cela nous encourage beaucoup à poursuivre nos efforts », a-t-il confié.

Selon lui, les superficies exploitées varient de 3 à 13 hectares, et dans certaines localités, les entrepreneurs agricoles doivent parcourir jusqu’à 30 kilomètres pour rejoindre leurs sites de production.

Il a rappelé que les autorités locales, coutumières et les populations se sont pleinement engagées à soutenir la vision du Chef de l’État, qui consiste à résoudre le problème de l’employabilité des jeunes et à assurer l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso.

Le délégué des VDP agricoles de la commune d’Oronkua, Koumbamouri Somé, a salué l’IP-P3A, qui leur permettra de produire aussi bien en hivernage qu’en saison sèche. Il s’est dit déterminé à contribuer à la satisfaction des besoins céréaliers de sa commune.

Son collègue de Koper, Franck Hien, a félicité le capitaine Ibrahim Traoré pour cette initiative qui permet d’occuper sainement les jeunes.

Il a enfin exhorté les autres VDP et la population à adhérer massivement à l’IP-P3A pour atteindre la souveraineté alimentaire au Burkina Faso.

