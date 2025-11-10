Guiriko : la Banque Postale du Burkina Faso ouvre son agence principale pour renforcer l’inclusion financière

Bobo-Dioulasso, 8 nov. 2025 (AIB)-La Banque Postale du Burkina Faso (BPBF) poursuit son expansion nationale avec l’ouverture officielle de son agence principale à Bobo-Dioulasso.

L’infrastructure, d’un coût de plus de 200 millions de F CFA, a été inaugurée le samedi 8 novembre 2025 par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence du ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Implantée au cœur de la capitale économique, cette nouvelle agence se veut un pont entre la banque et les populations. Elle vise à offrir des services accessibles et adaptés aux producteurs, commerçants, artisans, industriels et entrepreneurs agricoles.

Selon Weefi Pooda, cheffe de l’agence principale, cette ouverture répond à une forte attente des habitants : « Depuis la création de la BPBF, une agence était très attendue ici à Bobo-Dioulasso. Nous l’avions promis, et nous sommes enfin là », a-t-elle déclaré.

Pour le directeur général de la BPBF, Inoussa Boundaoné, cette implantation traduit une vision claire : « Bobo-Dioulasso incarne le potentiel et la résilience de l’économie burkinabè. En nous implantant ici, nous faisons le pari de la proximité et de l’excellence. »

Dans son allocution, le ministre de l’Économie et des Finances a salué l’engagement de la Banque Postale du Burkina Faso dans la promotion de l’inclusion financière. Il a invité les opérateurs économiques du Guiriko à s’approprier cette nouvelle agence et à en faire un levier pour leurs ambitions.

« La Banque Postale doit être la banque du peuple, une institution souveraine, engagée et patriote, qui redonne dignité aux petits producteurs », a-t-il souligné.

Créée en 2022 et adossée à La Poste du Burkina Faso, la BPBF compte déjà huit agences, 45 cash points et plus de 18 000 comptes ouverts. Son total bilan s’élevait à 137 milliards de F CFA au 31 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata