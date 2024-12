Centre-Est-Koulpélogo-Société-Veille-Citoyenne-Bilan.

Koulpélogo: la Veille citoyenne sensibilise les jeunes et les femmes pour la paix

Ouargaye 23 déc. 2024 (AIB)-la Coordination provinciale de la veille citoyenne (Wayiyan) du Koulpélogo a sensibilisé samedi à Ouargaye, les populations avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes pour le retour à la paix dans le Koulpélogo et au Burkina, à la faveur d’une Assemblée générale, où le bilan des activités menées durant l’année 2024 dans la province a été dressé.

L’événement a réuni les représentants des huit communes de la province dans une dynamique de concertation autour des réalisations de l’année écoulée et des objectifs pour l’année à venir.

Cette Assemblée générale a été présidée par le chargé de mission à la présidence du Faso Adaman Kamboné qui est le coordinateur de ces activités de veille citoyenne dans la région du Centre-Est.

Le bilan des activités menées en 2024 a été présenté à l’assistance avec des résultats encourageants en matière de sensibilisation des citoyens sur leurs droits et devoirs.

Selon les premiers responsables de cette coordination, des campagnes d’éducation civique ont touché plus d’habitants avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes. Des actions sociales aussi ont également été réalisées et La surveillance citoyenne a permis d’accompagner les autorités locales dans la lutte contre le terrorisme et la mauvaise gouvernance.

Cette année a été marquée par des forces et des faiblesses constatées au sein de la Coordination. Les participants ont salué la mobilisation communautaire accrue du renforcement de la veille citoyenne. Cependant, il faut noter des difficultés relevées notamment celles liées à la mise en œuvre de l’initiative présidentielle pour cause d’insécurité qu’ils entendent pallier.

Il est à noter aussi que des perspectives ambitieuses ont été définies pour l’année 2025 avec l’objectif de renforcer l’impact des « Wayignan » dans le Koulpélogo. Les participants à cette Assemblée générale ont convenu de prioriser les campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes afin qu’ils adhérent au soutien incessant des autorités de la Transition, a dit Ibrahim Zouboudré coordinateur provincial de cette structure de veille au Koulpélogo.

Cette Assemblée Générale a permis de réaffirmer l’engagement de la coordination Wayignan à jouer pleinement son rôle de veille citoyenne dans la province du Koulpélogo qui, selon elle vise à consolider la cohésion sociale entre les filles et fils et à améliorer les conditions de sécurité dans ladite province.

Agence d’information du Burkina

bp/as/ata