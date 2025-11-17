Burkina-Est-Tapoa-Education-Clôture

Conférence annuelle – Enseignants

Tapoa : clôture de la conférence des enseignants du primaire

Diapaga, 15 nov.2025 (AIB)-Débutée le 12 novembre 2025 la conférence des enseignants du primaire de la Tapoa a connu son épilogue le samedi 15 novembre 2025.

Cadre essentiel pour renforcer les capacités des enseignants et améliorer la qualité de l’éducation, la conférence permet aux enseignants de se mettre à jour sur les nouvelles techniques d’enseignement et les programmes scolaires.

Quatre jours durant, les participants venus d’horizons divers ont travaillé sans désemparer à s’approprier le thème «mise en œuvre des reformes éducatives et appropriation des situations d’intégration».

Repartis en 03 grands groupes dont celui de Diapaga, Kantchari et Fada dans le Gourma pour ceux qui n’ont pas pu rallier Diapaga ; les participants ont mis à profit ces quatre jours pour plancher sur la présentation du cadre d’orientation de la formation continue et l’encadrement pédagogique ( COFCEP).

Selon le Secrétaire Général de la Province Martin Zoundi les thématiques abordées entrent en droite ligne de la vision du Président du Faso, sui est d’adapter le système éducatif aux enjeux du moment.

Il a loué et magnifié la résilience des enseignants de la Tapoa, avant de les inviter à réinvestir les acquis de la conférence sur le terrain.

Pour le Directeur Provincial du Préscolaire du Primaire de la Tapoa Tiabri Pascal Thiombiano , l’organisation de cette conférence en différé serait tributaire de la situation sécuritaire dans la Province. Les quatre jours de la conférence ont permis aux acteurs éducatifs de la Tapoa de s’approprier les réformes éducatives et leur finalité de se familiariser avec les contenus des curricula de sous cycle ainsi que les outils d’accompagnement et le processus d’élaboration, d’administration et de correction des situations.

Ils ont enfin maitrisé les curricula relatifs aux innovations pédagogiques (Anglais, TIC métiers).

Les enseignants ont été invités à s’investir pleinement, à partager leurs expériences et à faire preuve de rigueur et d’engagement afin que les conclusions auxquelles ils sont parvenus répondent pleinement aux attentes de tous.

Agence d’information du Burkina

